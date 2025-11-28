精神健康︱曾因学业压力致思觉失调 过来人复康分享 亲朋鼓励很重要

当发现情绪出现问题，有些人或担心别人目光，讳疾忌医。然而作为过来人的Kitty，却认为即使情绪出现问题，只要愿意向身边人求助，都必定可控制病情，走出黑暗幽谷。

学业压力致思觉失调

在一间非牟利机构担任朋辈工作员、属于「90后」的Kitty，初中时曾因学业压力，引致思觉失调，「原因和学业压力有关，家人对自己有期望，但自己在读书方面的能力不高，亦没甚么兴趣，同时又要面对升学压力，终开始出现妄念，觉得同学监视自己、说自己坏话、对自己不好等。」

Kitty忆述当时曾向父母讲出想法，但家人认为不可能有这些事，故劝她去看医生。「最初感到不开心，认为家人不信我，但幸好他们不是以强硬态度逼我，而是好言相劝，我才肯听他们意见接受治疗，包括看精神科医生、医务社工等，终于康复。」

作为过来人，现时Kitty会和同路人分享自己的故事，为他们提供跟进和情绪支援等，以自己的经历帮助别人。回想复元过程，Kitty指家人、教会朋友的帮助和鼓励都很重要，加上有信心康复，定期覆诊，终可走出困境，所以她建议大家要关注自己精神健康，如察觉有问题，记得要求助。

记者：陈艳玲 摄影：何家豪

