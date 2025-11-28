精神健康︱医生5招助青少年改善身心灵 机构表达艺术治疗早辨抑郁焦虑学生

上月有机构调查逾5500名中学生开学适应状况，数据显示逾2成半受访学生有轻度至严重程度的焦虑，让人再次关注青少年的精神健康。精神科专科医生林美玲表示，疫情期间，人际关系较疏离，其后全球局势与经济等因素，都有机会影响青少年的精神健康，建议可透过压力管理、社交连系、优质睡眠、恒常运动及健康饮食5大健康生活元素，提升身心灵健康。另外，有机构以表达艺术治疗作为介入手法，及早辨识受抑郁焦虑情绪困扰的学生，有助及早支援。

注意身心警号适时求助

本身为精神科专科医生的「2025精神健康月」筹备委员会成员林美玲表示，近年青少年精神健康问题属严重，她指，医务卫生局在2019至2023年曾作大型统计，调查了6000名6至17岁的学童，发现有24.5%的学童，具不同程度的精神障碍，包括忧郁、焦虑、情绪郁躁症或思觉失调等，反映青少年的精神健康状况值得关注。

林美玲表示，影响精神健康的原因错综复杂，「在疫情间，人与人之间的联系比较疏离；疫情过后，全球局势都不是那么平稳，战乱不停；受经济影响的家庭，纵使父母未必说出口，但子女看到父母的愁容，都会影响心情。」

身处AI年代，林美玲指也容易让青少年沉溺于网络世界，她曾接触一名中四学生，因在社交媒体上载了一些动态，但2小时内没人回应，一气之下竟「𠝹手」自残，可见他需要在网络世界寻找认同，亦可能反映他在现实生活中得不到满足感。然而当与真实世界交流越来越少，结果更不懂与人沟通，未能培养情商及逆境智商等，形成恶性循环。

当孩子踏入青春期，面对社交和学业等问题，都容易产生压力和困扰。林美玲指，当家长看见子女出现一些压力征状，例如睡眠不足、失去食欲、性格由好动变孤僻等；生理方面，如心跳加速、手心冒汗、手震、呼吸困难等情况，都可能出现警号，家长应尝试多和子女聊天减压，如果情况持续，应向专业人士寻求协助。

林美玲指，如想守护精神健康，可留意5大健康生活元素，包括压力管理、社交连系、优质睡眠、恒常运动及健康饮食，「压力管理很重要，如果意识到有少许压力，最紧要放松心情，做自己喜欢的事，压力就可稍为减少。」

现时坊间，无论政府或社福机构，均有一系列为有需要的青少年提供有关精神健康的服务，例如「赛马会拥抱生命系列2.0」，就由9间社福机构提供服务，各有不同特色，如基督教家庭服务中心的计划，就运用「接纳与承诺治疗」作为蓝本，并结合表达艺术治疗作为介入手法，为学校提供一系列服务，为受抑郁焦虑情绪困扰的学生，提供及早预防、及早辨识与及早介入的支援。

非语言表达助吐露心声

杨行宜(左)表示，将于下月20日在新都城中心举行艺术展。吴艳玲摄

基督教家庭服务中心高级经理（精神健康服务及发展）杨行宜表示，对于不懂表达或有特殊学习需要的学生来说，非语言表达方式很重要，有助表达自己；注册表达艺术治疗师杨蕙霖指，无论小孩或成人，如本身较内敛，要说出自己的感觉很困难，所以会请他们以艺术方式，包括视觉艺术、音乐、戏剧或创作故事等，让他们有空间去表达，治疗师再从中了解他们的感受。

杨蕙霖举例，小朋友创作故事时，会请他想像一个角色代表自己，治疗师再问那角色多少岁、背景是怎样、家人是怎样等问题，从中了解他与父母的关系、有甚么事让他生气等，从而连结到现实，是否有相同经历？「有孩子透过这方法，讲出心情状态之余，还懂得找人帮忙，这些就是我们看到的转变。」

杨行宜表示，为提升公众对学生精神健康的关注，将于下月20日在新都城中心举行艺术展，除展出学生的圆点画作品，亦有嘉年华式摊位游戏，欢迎公众参加。

