精选十套佳作 迸发当代莎剧魅力｜流水帐

邓树荣戏剧工作室2024年首办「香港国际莎剧节」，今年续办第二届，规模更大节目更多，形式多样化，邓树荣坦言有了第一届的经验，网络扩大了，多了人认识莎剧节，「希望能建立较长远的连系，让不同持份者深入交往。」



第二届「香港国际莎剧节」于 6月5日至21日上演，带来十个来自香港及世界各地的当代莎剧作品，部分是上届结的缘，譬如克拉约瓦国立剧院《哈姆雷特》（罗马尼亚），其中两位演员，曾参与上届的《李尔王》演出，「《哈姆雷特》设两面观众，是很有能量的演出。」得上届《哈姆雷特_阿凡达》认识的韩国朋友穿针引线，韩国国立剧团的《第十二夜》也纳入节目阵容，「《第十二夜》有强烈的韩国民族特色，也有韩式幽默，演员穿古装，可说是一次移植、再造。」西藏自治区话剧团《哈姆雷特》，以藏语演出，港人过去甚少接触西藏当代话剧，邓树荣觉得值得引介。

当代莎剧作品

两出来自英国的独脚戏：重塑莎士比亚剧团《马克白》和无导莎士比亚剧团《卢克丽丝受辱记》，一男一女，各有特色，「《卢克丽丝受辱记》的艾莲娜‧佩隆很有能量，演出也有种当代Reference。」《马克白》由保罗‧古德温自导自演，约一小时多，简单、直接，诉说主角的内心世界，「表现一个演员在舞台上的各种技术。」《奥菲莉亚——物件剧场》（波兰）以物件构作剧场语言，邓树荣坦言，物件剧场对自己有一定程度的影响，「观乎今天女性的地位、权利、角色，还有性别流动，两位女演员从她们的角度，看奥菲莉亚的遭遇，也是有趣的演绎。」



全新委约舞作《威廉的花园》（广州）及《我们（不）是罗密欧与茱丽叶》（香港），凑成「莎士比亚舞蹈剧场」，前者以莎翁笔下的植物为灵感，通过身体表达；后者由曾稑宸、黎姀熹首次以夫妻档自编自演，邓树荣觉得二人在当今的本地舞坛很有特色，既有一定的累积，也对未来有不少憧憬，在这个阶段以舞蹈语言切入《罗密欧与茱丽叶》，叫人期待。

历史与传承意义



作为开幕节目，《奥赛罗》是重头戏，雏形是邓树荣去年11月为新加坡Intercultural Theatre Institute执导的同名作品，当时是英语演出，他删去枝节人物，仅保留八位主要角色，由四位毕业生演绎，「四人好像被困在一个空间！」这次香港演出，他作出文化移植，把时代背景改为明末清初，「是我多年来对剧场语言与本质的提问！」他深受中、英、法、印的文化，还有布莱希特的间离效果、史诗剧场；葛罗托斯基的质朴剧场；梅耶荷德的生物机械论、假定性剧场等流派影响，这些都导致《奥赛罗》的产生，「是有意识的融合。」是次邀得梁天尺、黄智雯、黎玉清、梁雍婷演出，他跟梁雍婷是初次合作，其他三位已合作多时，「作为演员，梁雍婷『有啲嘢』，这次分饰最多角色，应该几有趣。」



阔别观众多时的《泰特斯2.0》，上一次公开演出已是2018年，这次重演，正是2009年的首演版本，他不讳言更原汁原味，又提到该作是重要里程碑，是他对前语言表达方法的系统性实验和运用，奠定他过去十多年剧场创作和训练的重要基础。他重召其中三位原班人马，吴伟硕（梵谷）不仅演出，还担当执行导演，配搭四位新血，「有历史、传承的意义！」

文：黄子翔 图：邓树荣戏剧工作室