虎豹别墅化身「Villa Haw Par」料9月开幕！百年建筑蜕变艺文新地标 设独立电影院/书店/艺术家驻场

伫立于香港大坑半山近一世纪，一砖一瓦皆镌刻著岁月斑驳的虎豹别墅，是几代香港人无可取代的集体回忆。经历空置数年后，这座满载传奇色彩的一级历史建筑将由 The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）正式接手营运，换上当代艺术的鲜活面貌，化身成「Villa Haw Par」重新走入公众视野，预计最快于2026年9月开开放。这座见证香港跌宕起伏的宅邸，将化身为汇聚展览、独立电影与艺术家驻留的多元艺文新座标。

虎豹别墅蜕变全新艺文地标「Villa Haw Par」！设独立电影院/书店/艺术家驻场

虎豹别墅于2022年交还政府管理后，为了物色最合适的营运者，在2024年9月邀请非牟利营运者提交建议书。最后，政府宣布接纳由The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）提交的方案，签订为期3年的服务协议，配合政府的文化艺术及文物保育政策，以非牟利及自负盈亏的方式营运虎豹别墅。

据指，虎豹别墅将会活化成全新艺文空间「Villa Haw Par」，并将以三个阶段推动计划。首先，计划进行翻新修缮，并将部分室内空间改建成文化用途，如将主卧室改造成独立电影院，让影像艺术在充满历史肌理的空间中流动；一楼出口处计划开设艺文书店，提供沉淀思想的文字角落；至于屋顶的温室结构料将改装成咖啡厅，而附设的露台更可以提供观赏开扬山景的户外座位。

与此同时，FAC会在虎豹别墅进行艺术家驻场计划及举办文化节目，预计与本地、内地及国际的艺术家及团体合作，举办多元化的艺术文化活动，包括展览、电影放映、表演、工作坊等，并预计于2026年下半年开始运作。

现时，FAC官方网站表示虎豹别墅（Villa Haw Par）目前暂不对公众开放：「我们正处于一个重要的活化阶段，细致地修复与重塑此地，使其成为一座充满生命力的文化地标。在正式开幕之前，我们将提供少量预览活动、体验项目及试行导览，以进一步优化访客体验，并为全面对外开放作好准备。」

近百年历史一级建筑物

位于湾仔大坑道15A号的虎豹别墅为已故「万金油大王」胡文虎于1935年建成，三层高的建筑巧妙揉合中西建筑语汇与理论，以独树一帜的中式文艺复兴风格，成为1930年代集财富与权力于一身的华商家族府第象征。它不仅是富贾的私人居所，更是当年香港中国文化的重要中枢，并于2009年被评为一级历史建筑。

虎豹别墅于2017年由虎豹音乐基金有限公司负责营运，期间建筑物经全面复修及活化成为「虎豹乐圃」，在2019年4月起提供中西音乐培训，定期举办免费导赏活动，惟因疫情及其他原因致长期亏损，在2022年9月公布提早于同年12月1日起停止营运，同时将物业交还予政府，及后空置近3年，现由FAC接手营运。