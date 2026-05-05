佳士得致敬香港知名藏家 「福地藏珍」中华瑰宝拍卖专场

今年佳士得（Christie's）进驻亚洲40周年，为庆祝此里程碑，佳士得中国瓷器及艺术品部在香港亚洲艺术周期间，举办以「福地藏珍—─香港藏家集萃」为主题的专场拍卖，借以致敬独具慧眼的香港收藏名家。

清乾隆，御制青花釉里红九龙閙海纹梅瓶，高34.5厘米，估价6,000,000至10,000,000港元。

清康熙，郎窑红釉绿彩暗刻瑞兽螭龙纹长颈瓶，高18.4厘米，估价1,500,000至2,500,000港元。

清雍正，仿哥釉绶带耳双喜宝珠葫芦尊，六字篆书款，高24.4厘米，估价4,000,000至6,000,000港元。

颂德堂珍藏，清乾隆，铜镀金卷帘《天下太平》铜人音乐钟，高74.5厘米，估价1,800,000至2,200,000港元。

「福地藏珍」领衔拍品选自达文堂

此专场拍卖于今天（4月30日）举行，领衔拍品精选自达文堂珍藏，与此同时亦云集沐文堂、衡雅堂、颂德堂等的重要珍品，当中臻选名品种类丰富多元，总低估价近6,000万港元。据佳士得亚太区副主席暨中国瓷器及艺术品部国际总监曾志芬称：「历代香港藏家不吝分享，致力传承中国艺术之精妙，乐与同好交流探究，塑造香江的独特鉴赏文化。从早期的慧眼先驱，以至达文堂、沐文堂、衡雅堂、颂德堂主人等一众知名藏家，其贡献至今推动中国艺术收藏的长足发展。佳士得在亚洲开启新篇章之际，将对诸君确立的建树与严格标准恪守于心。」

「福地藏珍—─香港藏家集萃」的领衔拍品主要精选自达文堂的珍藏，当中一个出自清乾隆年代的御制青花釉里红九龙閙海纹梅瓶，其高估价便达千万港元，可以想像何其价值连城。

达文堂是由香港资深收藏名家陈氏伉俪共同创立，其丰富收藏主要是珍稀的陶瓷精品，并花上了数十年的漫长岁月搜罗而来，所有珍品皆渊源有绪、来源清晰、品质超卓。达文堂主人醉心研究中国艺术及文化，亦曾任香港著名的收藏协会敏求精舍两届主席，眼光尤其独到，并成功搜集为数不少、卓越精雅的明清御窑瓷器，是以今次拍卖亦以达文堂的重要珍品为主，从中可体现资深藏家的高超品味、入藏标准之严格，以及数十年如一日的搜藏热忱。

衡雅堂珍藏，清乾隆，洋彩描金八卦纹琮式瓶，六字篆书款，高20厘米，估价2,000,000至4,000,000港元。

明嘉靖，黄地描金缠枝莲纹高足盌，双圈六字楷书款，直径15厘米，估价400,000至800,000港元。

沐文堂珍藏，北宋/金，登封窑白釉珍珠地划花梅瓶，高33.5厘米，估价600,000至800,000港元。

女史珍藏，良渚文化，约公元前33002300年，玉兽面纹琮，高4.5厘米，估价1,000,000至2,000,000港元。

文：Maisie Lau 图：Christie's Images Ltd.2026