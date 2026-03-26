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陈晞尔《时光刻下的我》 圆梦担纲音乐制作人

Art Can
更新时间：15:00 2026-03-26 HKT
发布时间：15:00 2026-03-26 HKT

成长是一场没有地图的远行，回头看，童年是身后那盏不灭的灯。成长路上，烦恼如潮水般涌来，儿时简单而朴素的快乐，便显得弥足珍贵。港大同学会书院中五学生陈晞尔，用音符写下他对童年时光的怀念，完成了人生第一首广东歌《时光刻下的我》，曲、词、编、监皆由他一手包办。歌曲已上架各大音乐平台，并派台至商业电台。这次的作品，是陈晞尔踏出音乐路的重要一步，也让人看见一所学校如何为年轻的梦想创造一片土壤。

歌声响起，仿佛带着我们乘坐时光机，回到无忧无虑的年纪。这首歌不止于对过去的追忆，更包含对未来的期许。歌曲结尾，他选择用梦想作结：「还要去做梦，漫漫长夜里达世界远点，一天到晚徬徨，怎么忙形，如像我在每一刻想起的我。」无论成长多匆忙、现实多沉重，别忘了珍惜每一刻简单的快乐；而面对未知的未来，仍要去做梦，带着那份纯真，勇敢前行。

领悟编曲的奥秘

对陈晞尔而言，音乐就像一本声音的日记，每一段旋律，都是某个当下情绪的切片。他习惯用手机记录自己哼唱出的旋律，待有空便在电脑上将整首歌编排出来。而让他懂得如何将这些碎片创作成完整作品的，是港大同学会书院的CASTLE Program。这个专为中一至中三学生设计的课程，涵盖音乐创作、艺术表达以及科技探索等多元领域。透过课程，他学会如何运用科技将内心的情感与故事转化为旋律，让那些稍纵即逝的灵感，经过反复构思与电脑编曲，最终沉淀为一首完整的歌曲。

在老师的引导下，他领悟到编曲的奥秘在于层次的铺排。老师教他们运用不同乐器相互搭配，营造出氛围，而不是一味填满每个音色。当他开始在电脑上编曲，最让他着迷的，便在于如何让不同乐器的声部彼此呼应，时而交织，时而留白，令歌曲既有丰富的编排，又不显得混乱。课余时间，他与志同道合的同学在学校Band房一起练习；午饭时段的busking表演，则让他将作品与更多同学分享。音乐不再是一个人的孤独探索，而是一群怀抱梦想的年轻人共同的语言与热情。

「十分感激学校给予我很多机会去探索音乐，音乐老师亦鼓励我勇敢创作。」陈晞尔分享道，「今次能够将自己的作品放上音乐平台及电台，于我来说是极大的认可及肯定，亦令我更有信心继续在音乐路上勇敢走下去。」学校这片土壤所给予他的，远不止音乐创作的技巧，更是如何用音乐表达自己。在旋律与歌词之间，他将那些流逝的时光，刻成永恒的声音。

《时光刻下的我》陈晞尔

文：龙芷莹     图：受访者提供

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