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Collect Hong Kong珍藏香港2026｜艺术三月名家新秀荟萃 诉说跨世代香港故事

Art Can
更新时间：09:15 2026-03-19 HKT
发布时间：09:15 2026-03-19 HKT

艺术丛林中，一株株新芽蓄势等待破土而出，期许有朝一日茁壮长成参天巨木；而在「Collect Hong Kong 2026」这片沃土上，新秀与资深名家的作品交织，成就一卷卷跨世代的艺术文化故事。由香港艺术中心（中心）独家主办的本地大型艺术博览「珍藏香港艺术博览2026」（Collect Hong Kong 2026），即将于周末揭幕，由3月21日至3月29日在香港艺术中心盛大举行，展览免费开放。近300位本地艺术家，以艺术诉说近百年香港故事，现场展出的所有作品均可购买收藏，让艺术爱好者能将心仪之作带回家。

有「东方马蒂斯」之称的丁衍庸晚年精品《八仙图》，以八仙为题，人物以「线」为型，只寥寥数笔就活灵活现；艺术家许开娇的《娇姐士多》，则运用青花陶瓷重塑香港传统「士多」文化；艺术家张因的《夏特尔花园》，以丝绸刺绣创造立体景致，针线间营造空间感；被誉为「香港画坛教父」的陈海鹰，其作品《我的恩师 - 李铁夫》，以油画描绘中国油画先驱李铁夫，画中八旬的李铁夫端坐土瓜湾画室，目光深邃，是两代艺术家与香港美育传承的珍贵见证。

Collect Hong Kong三月艺术之春 延绵本土收藏文化

春回香江，艺术三月已悄然而至。由香港艺术中心独家主办的本地大型艺术博览「Collect Hong Kong 2026」，继去年首届广受赞誉后，今年正式确立为年度常规项目，将于3月21日至29日在香港艺术中心隆重登场。香港艺术中心监督团主席刘文邦表示，「Collect Hong Kong」为香港艺术家提供展示与销售的平台，让本地创作获得更多曝光与支持，也期望培养香港收藏文化，让市民从单纯观赏到实际付费收藏。本届盛会有近300位本地艺术家参与，展出高达500件作品，刷新历届纪录，涵盖挂画、陶艺、摄影、雕塑、装置艺术及混合媒介等多样媒介形式。今届由艺术顾问莫伟康担任策展人，并首度划分四大主题展区：「藏家臻选」、「名家汇展」、「评审推荐」及「港艺荟萃」，呈现丰富多元的艺术景观。

「藏家臻选」展出多位藏家的私人珍藏与大师级作品，包括林风眠、丁𧗠庸、何藩及麦显扬等殿堂级大师之作，所有藏品已罕有于大型博览展出，机会难逄。艺术家麦显扬的作品以混合身体、动物及日常物件的人体铸铜雕塑而闻名，铸铜雕塑《结砖》形象为持砖头的一只手，轮廓线条清晰，保留砖身纹理及手上的细节，体现了他对「存在」与「矛盾」的深刻探索。水墨画家靳埭强的《和弦》，以旋动的巴纹墨象与明丽的随心赋彩，将物象化为抽象。笔墨在形神之间自在流转，最终写出纵心传神的隽永「心画」。

「名家汇展」汇聚上世纪七、八十年代资深艺术家及画廊新晋创作者之作，包括石家豪、靳埭强、刘小康等艺术家之作。艺术家高少康的《十二星星‧简单勤奋》透过层叠的透明胶片、镜面的反射与高饱和度喷涂色彩，以表情符号语言重新诠释童年的卡通英雄。艺术家莫一新的《浮山》，雕塑撷取水墨画中的符号及灵感，以「皴擦」技法仿出水墨画中山石的各种纹理，再融入其钟爱的北极熊元素，构筑出独树一帜的当代山水意境。

「盲盒式」交流约会

「评审推荐」与「港艺荟萃」均来自支持的艺术机构或院校，以及香港艺术中心之友公开投稿。今年，中心收到1,257件艺术作品申请，充分展现本地艺术界卧虎藏龙，人才济济。「评审推荐」顾名思义是由专业评审精心挑选出的艺术佳作，其中水墨艺术家容子敏的《江流天地外》，取材自王维诗「江流天地外」诗句，以群青泼彩的磅礴张力，横幅铺陈出一幕现代山水语境，飞鸟划过天际牵引视野，流水静谧地延绵天地，呈现水墨流淌中「画中有诗」的无垠境界。「港艺荟萃」则展出公开投稿入围艺术作品，艺术家邓苑怡多年专研工笔画与水墨山水，创作以传统工笔为主，风格婉约细腻，线条精致、设色典雅。画作《寻梦》临李赞华的《东丹王出行图》，融会现代审美与传统笔墨的隽永韵致，让作品更立体丰富，实现古今相辅。

展览期间特设一系列活动：如大师班及艺术对话，邀请不同领域的艺术家亲临分享，传授专业知识与艺术收藏心得；「盲盒式」艺术家交流约会，参与者在活动开始后才会揭晓艺术家的身份，让参加者展开一场充满未知的艺术对话；而艺术工作坊，将教授参加者运用环保铝罐等日常物料，亲手创作独一无二的艺术品；香港艺术中心更推出免费艺术漫游巴士服务，将在连续两个星期六和星期日，带领巿民以至海外的旅客游走中心及各大艺术热点，方便大家穿梭不同地点去探索艺术，为艺术界注入更多活力，延续其蓬勃发展。

Collect Hong Kong 2026

  • 日期：3月21日至29日
  • 时间：上午10时至下午8时
  • 地点:香港艺术中心四至五楼包氏画廊、地下至四楼赛马会展廊、三楼张静兰实验画廊、十五楼艺域（湾仔港湾道2号）
  • 费用：免费入场

文：叶泳心 图：香港艺术中心

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