李居明-神剧《新粤剧特朗普》六月西九再起风云｜李居明大师会客室

马年贺岁粤剧《粤剧特朗普4.0》于沙田大会堂连续四晚演出全院满座，一票难求，最让我喜出望外的是，开场前在大堂排队合影的人龙中，竟有大半是年轻脸孔。他们很多是人生第一次走进戏院看粤剧。一位二十出头的大学生兴奋地对我说：「以前觉得粤剧是长辈的专利，但听说这出剧有特朗普，还有最新的国际局势，我觉得不看就落伍了！」

看着年轻一代眼神中对传统艺术的新奇与热情，那种场面既热闹又温馨，让我深切感受到「粤剧新浪潮」真的来了！

新浪潮粤剧新意十足

整整四个小时的演出，绝无冷场。全场掌声笑声不绝，观众评价这是一场「剧情丰富，反转又反转，意想不到」，的确是「高水准的剧本、高水准的唱功、高水准的演出」，「不仅是剧本有戏，演员的唱功、音乐锣鼓、灯光布景等全方位达到巅峰。

剧本紧贴国际局势，我甚至在开场前也在「飞纸仔」，将最新鲜的热话融入台词中，年轻观众反应极快，全场瞬间爆笑。比如开场「马杜罗」现身，说到「侵侵」是「侵」完一个国家，又再「侵」另一国家；又说「马杜罗」的名字是「马年倒泻箩蟹」，委内瑞拉是「鬼来睡拉」（鬼在睡前拉我走）！年轻观众笑言：「这比栋笃笑还要精彩！原来粤剧可以这么幽默，这么接地气。」这种紧贴时事的幽默，天马行空的新意，又有传统粤剧的表演手法，正是我推动粤剧变革的初衷。

《粤剧特朗普4.0》新浪潮粤剧更多新意，吸引年轻一代入戏院看戏，离不开剧本有戏，演员唱功及音乐等全方位的巅峰之作。右起：李居明、龙贯天、陈咏仪、江欣燕、邓美玲。

江欣燕饰演街市菜苗用上特技化妆，极具喜剧效果，给观众带来欢笑。

江欣燕跨界惊喜

4.0版本最令观众津津乐道的是邀请到「扮嘢天后」江欣燕，她一人分饰特朗普大女儿「伊万卡」及「高市早苗」，一位是靓女，一位是丑妇，在极美与极丑之间切换自如。为了演活那位全球最丑女首相，欣欣不惜挑战特技化妆，装上夸张假下巴，由于换妆时间紧迫，要由四名化妆师、八只手同时开工，分秒必争，欣欣虽是首次踏台板唱粤剧，却凭借其喜剧天赋，赢得全场喝采。

新老演员擦出火花

由头唱到尾的龙贯天一人分饰四角，展现了深厚的艺术造诣；陈咏仪、邓美玲更是全剧支柱，角色转换维妙维肖，且不忘提携新人。最令人欣慰的是年轻一辈粤剧新秀崭露头角，有年轻丑生王郭启辉演金正恩唱「马腔」令观众听出耳油。还有宋洪波、符树旺、苏钰桥等唱腔功架了得。更要感谢高润权、高润鸿兄弟精彩的音乐和锣鼓设计，当然最要感谢支持粤剧的观众。

由于反应太过热烈，还有大量想看此剧的戏迷买不到票，在此我也要向大家致歉！今年六月，西九戏曲中心「新光粤剧节」将会推出《新粤剧特朗普》，又会有甚么令你欲罢不能的惊喜剧情呢？四月公开发售！