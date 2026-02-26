展能艺术家破茧艺历 大型终期展演今揭幕 生命与灵魂艺术共振

黑白菲林的粗犷颗粒、强烈的光影对比，总为作品注入一股浓厚的怀旧气息。听障摄影师罗国华带著菲林相机，穿梭台北街头，在平凡日常中捕捉触动心弦的瞬间，「摄影是一种超越语言的沟通方式，让情感与观点透过影像与他人连结。」于是，他拍下大雨滂沱的街道上骑单车的女士、在国立中正纪念堂阶梯上整齐列队的人群……「从平凡中找寻影像的瞬间，令影像变得有意义，让人重新审视自我。」

由香港展能艺术会主办的《迈艺—迈向艺术家之路》计划，旨在陪伴展能艺术家深化艺术修养、精进技艺，并建立独一无二的个人创作风格。计划配对本地艺术界专业人士作为友师，与展能艺术家一同走过探索与成长的旅程。在终期展演「艺历」中，十五位展能艺术家将带来十五组作品，呈现十五种生命经历与生活感受，每项都承载着艺术家蜕变的轨迹。大众不妨抛开一切观展的预设与包袱，以平常心走进展场，一同见证展能艺术家们迈向专业创作者的动人历程。

大型终期展演「艺历」揭幕 生命与灵魂艺术共振

艺术世界广阔无垠，每位创作者都能开辟属于自己的独特道路。《迈艺—迈向艺术家之路》由社会福利署残疾人士艺术发展基金资助，香港展能艺术会主办，在为期32个月的计划中，展能艺术家配对本地专业艺术家作为「友师」，友师会针对艺术家的特点给予发展建议，在艺术技巧与修养上深度陪伴与指导，帮助他们建立个人风格，从而增强在艺术界的适应力和专业发展能力。

计划分两阶段进行，并以大型终期展演作结。本次展览由艺术家阿三担任策展人，他亦是计划中的「友师」之一。展览由即日起至3月8日在香港艺术中心五楼包氏画廊举行，涵盖电绘、戏剧、水墨、绘画、摄影及沙画等多媒介作品，呈现15位展能艺术家蜕变为专业创作者的历程，「这就像艺术学院的毕业展，现在呈现给观众的就是他们的艺术道路。」

回顾艺术历程

展览名为「艺历」，蕴含双重意义：「艺历」即「艺术历程」，象征艺术家从自我探索到建立个人风格的过程；同时谐音「毅力」，寓意艺术家在迈向更广阔世界时所需具备的坚持。展览空间分为三个区域：入口大堂以暗沉灯光播放沙画影片及摄影作品，营造静谧氛围；中间大厅至楼梯处展示主题画作；最后以小房间呈现灯箱电绘作品，整体围绕城市故事与避世景象的主题。阿三强调，展览无固定路线，观众可按照喜好自由走动，「空间不是线性剧场，而是让观众自由游走，从不同角度体验。」

「健全人士与残疾人士之间的差异其实很小，大家都是人、都是朋友。」阿三希望观众以平常心观展，抹去一切预设与框架，像看待任何艺术展一样，直接与作品交流，「我们不想先入为主，让观众带着『媒介组别』或『残疾』框架去看作品。如果一开始就告诉观众展览详情，他们会带着预设的眼镜去看，如果不符合预期，就觉得自己理解不了。」

他多次强调，先入为主是最该避忌的，观众应进场前放下所有想像，直接感受作品带来的所见所感，「你在作品里看到了甚么、感受到甚么，才是最重要的。」 阿三建议，观众在展览或表演中遇见艺术家时，不妨主动交谈，了解他们的创作动机与对艺术的理解。

摄影师罗国华：无声世界的黑白影像

听障摄影师罗国华手持菲林相机，穿梭台北街头，捕捉一个个平凡日常瞬间。他以粗犷的黑白颗粒和强烈光暗对比，勾勒出每张照片背后独特的故事。这系列作品命名为「如果有下一次，相信影得更好」，将于「迈艺」终期展览中展出。 罗国华自中学起接触菲林相机，对光圈、快门与曝光的科学原理着迷，结合原本对电子的知识，逐步深入了解相机运作。他形容自己没有固定拍摄风格，而是「从内心深处的感动出发，有感觉才按下快门记录。」面对无声的世界，他选择用照片传达内心想法，「很喜欢记录身边事物，有时以拍摄对象代表内心世界，透过艺术与他人沟通。」

不被障碍局限

「迈艺」计划成为他创作转变的关键，友师练锦顺（摄影艺术家）分析著名摄影大师作品，讲解现代与当代摄影差异，并介绍日本摄影家森山大道与中平卓马的手法，启发他尝试黑白风格，突破以往题材，「课程的内容能突破以往常拍的题材，改变自己的长期风格，并学习当代的艺术，正好这次黑白展就是自己学习的感觉！」

此次台北行是他时隔十多年来再次搭乘飞机，自2012年赴韩国参加国际展能节后，病情逐渐恶化，长期洗肾使长途旅行成为奢望。直至「迈艺」计划期间，老师提及台湾有摄影展览，加上朋友愿意陪伴前往，他才把握短暂四天成行。旅程并无特定计划，罗国华只凭感觉随意拍摄，其中他印象最深的是拍摄十分放天灯场景：天灯在运作中的铁路轨道上升空，火车经过时店老板才通知大家远离路轨，「很少地方可这样做！」他笑说，这种独特氛围让他难忘。 罗国华强调，虽然作品「未至于理想」，但他希望观众从中感受到展能艺术家不被障碍局限的潜力，「我希望作品如独特声音，让大家反思对缺陷的看法，将缺陷转化为独特艺术语言，为观众带来更包容、坦诚的共鸣与视角。」

艺术家陈芷颖：朦胧天地的独角表演

许多人曾经历过那种梦境：突然一脚踩空，身体急速坠落，随即猛然惊醒。你有没有想过，这种「失足坠落」的瞬间，其实很像视障人士在走下楼梯时，那种最真实、最原始的恐惧？视障艺术家Karen（陈芷颖）的最新独角表演《边个发明了楼梯？》，将于「迈艺」终期展览中呈现，她以亲身经历为创作起点，将日常恐惧转化为深刻共鸣。

Karen从大学开始投身戏剧与舞蹈，20岁时确诊青光眼，视力逐渐衰退，如今仅剩5%视力，眼前视野如同被大雾笼罩。尽管身体缺陷，她并未离开舞台，反而视舞台为最能感受到「存在」的地方：「在台上，我感觉自己真正活着，很自在、很自由。」加入「迈艺」计划，全因其长期性和深度，「让我可以持续探索新事物。」她在计划中最大的收获，是从友师郭翠怡（舞台剧演员）学会「从身体出发」的创作方法，「以前我会用脑思考：我想说甚么？如何表达？但她带来另一套方式：先用身体去感受，或聆听身体想做甚么。」这种方法影响她至今，甚至成为生活习惯。现在创作前，她会先静下来，「闭眼10至15分钟，问这一刻身体想做甚么，就跟随去做。」

转化日常恐惧

作品《边个发明了楼梯？》正是此方法的首个成果，得知展场香港艺术中心包氏画廊有楼梯，加上老师提出以「身体」作主题，她直觉想做「下楼梯」，「我是一个超级怕下楼梯的人，试过差错脚跌落楼梯，现在一定要扶手才敢走。」为了贯彻「从身体出发」，她选择克服恐惧，亲自走楼梯，并开启录音机记录当下感受：「有人走过，有风；有人走得慢，有人走得快；踏板时宽时窄，有时顺畅，有时却会卡住……」这些即时感觉，成为她作品的灵感来源。

除转化恐惧外，Karen也想表达她面对生活的不同态度，「走楼梯时，有时几步特别顺，但接下来几步却突然很卡、很害怕。我觉得人生也是如此：有时一切顺风顺水，有时被逼放慢、停下来。但无论如何，只要慢慢走，最后通常又会好起来。」在这长达十多分钟的表演中，她没预设观众要「得到甚么」：「每个人带着自己的人生经历，会找到不同的共鸣。」

艺历—《迈艺—迈向艺术家之路》终期展览

日期：2月26日至3月8日

时间：上午10时至下午8时

地点：香港艺术中心5楼包氏画廊（湾仔港湾道2号）

费用：免费入场

现场表演

日期：2月26日及3月1日

时间：下午1时30分（3月1日）及下午4时30分（2月26日）

地点：香港艺术中心5楼包氏画廊（香港湾仔港湾道2号）

费用：免费入场

注：《迈艺—迈向艺术家之路》获香港特别行政区政府「残疾人士艺术发展基金」的资助。节目/活动内容并不反映香港特别行政区政府的意见。

文：叶泳心 图：听障摄影师罗国华作品、受访机构提供