一个人在台上 梁晓端的身体漂流｜流水帐

梁晓端做Solo，几乎是十年磨一剑。2004年，当时赴新加坡修读「剧场研究与训练课程」的她，创作了《屋子要塌下来》；2016年，她以《水是枯竭》参与新加坡的「M1华文小剧场节」；2026年，她再作单人演出，跟联合创作、导演及场景构作陈冠而联手，促成「西九单人表演艺术节」节目之一《身体档案：漂流》，「好像过了某个生命阶段，就想做一个Solo。」

《身体档案：漂流》的起点，是去年在湾仔富德楼举办的展览《身体档案#001：身海漂流》，梁晓端是表演艺术家，陈冠而是策划、录像导演及剪接。「有日聊天，阿端告诉我，想做一个Solo，于是一拍即合。」梁晓端是陈冠而心目中的当代演员，「是艺术家，不只是工业里的表演者，她的艺术性跟生活经验融合，进入角色时，不只纯粹服务剧本里的小世界，而是有脉络。」尽管一开始没有明确想到要做甚么，但直觉上，她们不想做以往那种Solo，「剧本和剧场形态，必须扣连。」后来的共识是，不如先当作是研究过程，梁晓端就是被研究的对象，却让梁晓端打阔了所谓Solo的意义，「我想找回作为演员的冲动。」她们谈了很多，然后选出合适素材，做文字记录、录像等等，在《身体档案#001：身海漂流》展示出来。

无论展览还是演出，「家」是其中一个重要切入点，「我曾在三个国家搬家十多二十次！」梁晓端1982年来港，跟家人一起住在牛池湾村的寮屋里，她没有视之为「家」，「因为大家知道，那里将会被清拆。」1999年读大学，她住宿舍，妈妈和妹妹仍然住在寮屋里。她后来旅居新加坡、韩国，再回流香港，才申请公屋，正式「上楼」，「妈妈仍会久不久回寮屋执拾一下。」居无定所，不只物理上，她一直没有一个完整的家的感觉，「我的连结，是朋友和剧场。」家的不稳定状态，也连系城市的改变，「彩虹邨、牛池湾村将要清拆。一个时代好像消失了。」

家的不稳定状态

演出从「家」到身体、城市、战乱、漂流，既以梁晓端的故事出发，也有陈冠而的介入。陈冠而说自己不是那种「编剧」编剧，身体、舞台美学也是演出一部分，这次观众看到的，不是线性的戏剧故事，而是混合了梁晓端不同的生命阶段，跟家、漂流有关，包括小时候住在寮屋里、长大后不停搬家的经历，还有她跟女儿的关系，以至抽离一点，她作为一个演员，怎样理解扮演角色和人生角色，「不断跳出跳入、互相交错。这也是我们理解的当代剧场。」

梁晓端坦言，做Solo，会害怕，会手震，「只得你一个，所有人全场看着你，需要很大能量。」不同段落怎样布局，任何差池也没人「救」，她也会自我质疑，「那一段是否需要做那么长？观众会不会迷失？」但Solo对表演者又是多么的重要，「靠自己的技艺，够不够压台？怎样讲好一个故事？怎样掌握整个舞台？怎样通过说话和身体，营造一个剧场世界？」

她强调Solo不是一个形式，一个人在台上，表演方式千千万万种，表演者的自由度很大。所以这个艺术节不叫「独脚戏」，而是「单人表演」，表演者同时也是创作人，他们年代不同地域不一，轮流上台，展开对话，「引起大家讨论」。

西九单人表演艺术节

梁晓端《身体档案：漂流》及李婉晶《卡啦OK》

日期：1月8日及9日

时间：7:30pm

地点：西九自由空间细盒

网页：www.westk.hk/tc/event/solo-fest

注：「西九单人表演艺术节」直至1月18日



文：黄子翔 图：黄子翔、受访者提