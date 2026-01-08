香港中文大学文物馆 弘华夏文明 重新诠释青花瓷起源

香港中文大学文物馆新翼罗桂祥阁，坐落中大校园山坡，依山而建，仿佛凌空悬浮山林之上，唤起「石下树荫」的艺术意象。中大文物馆至今有52年历史，馆长姚进庄言其定位为「研究型教育机构」，一直践行透过扎实学术研究，激发公众对古代文物的兴趣，并担当中华文化传承与国际交流的桥梁，「文物馆对文物的处理，是追求历史真相，并深入探讨其学术意义。」

文物馆现正举办「元青花：景德镇考古新发现」展览，「元青花」乃出自元代景德镇烧制的青花瓷器，以其「苏麻离青」钴料带来的鲜艳靛蓝色、「二元配方」烧制的坚固胎体、繁复分层的纹饰和大气磅礴的造型闻名，是中国陶瓷史上的一大杰作。展览以研究为本构筑叙事，将考古碎片转化为文化历史故事，带领观众由浅入深，认识元代的历史文化与窑业成就。

文物馆研究叙事求真 重新诠释青花瓷起源

元代上承唐宋，下启明清，是中国古代陶瓷史上一个重要的里程碑时期。由元代景德镇烧制的青花瓷，开创了中国青花瓷器的先河，兼具大气的外观与典雅的纹饰。在长达五百多年的时间里，「元青花」一直是中国青花瓷中最神秘的存在，直至近现代考古发现及海外回流文物，才让其重见天日。

香港中文大学文物馆最新展览「元青花：景德镇考古新发现」，刷新大众对元代中国陶瓷制作的认知——这项被视为中华文化标志的工艺，其风格不仅受外销贸易塑造，也深入渗透本土市场；它既采用源自波斯的「苏麻离青」钴料，亦深受本地权贵青睐。「一件寻常的餐盘，能否改写一段文化史？」这正是香港中文大学文物馆致力探寻的问题——在这里，深厚的学术研究将日常器物转化为文化的新发现。

解读重建历史脉络

「我们不是要成为人潮涌涌的打卡点，我们希望点燃大众的好奇心，即使是一件青花瓷，也能成为新的启示。」馆长姚进庄将文物馆的核心使命称为「研究导向的叙事」，确保每场展览都建基于严谨的学术考据。「元青花：景德镇考古新发现」展览，正是这种策展哲学的体现。展览没有静态陈列陶瓷，而是将残片与文物编织成一段融汇中外、贯通内销的故事，「我们的团队主导了至少一半的研究工作，从挑选展品到重建历史脉络，每一个决定都源自我们对文物的深入学术解读。」

展览以一幅丝绸之路的海陆路线图揭开序幕，直接将元代青花瓷置于全球贸易的框架中。这种鲜艳的青白风格在短短六百年间迅速崛起，在外销市场大放异彩，但同时也在内地占有一席之地。「这是一种迷人的双重性。」姚进庄指出，「虽然元代菁英阶层传统上更偏爱宋代单色釉的含蓄之美，但青花瓷并非专为外销而制。它逐渐融入本地生活，被寺庙、富户甚至宫廷于特定场合使用，反映出本土审美对它的逐步接纳。」

元青花外销与内用

元青花标志性的钴蓝，其实是来自进口的波斯钴料「苏麻离青」——得益于蒙古帝国横跨欧亚的广阔网络。展览中一幅印度-波斯细密画甚至描绘了瓷器的生产过程，见证了当时的跨文化交融。然而，器物本身诉说着双向的故事：例如《青花麒麟纹大盘》，其硕大的尺寸显然是为伊斯兰社群的共食习俗而设计；与此同时，其他绘有山水诗意纹样的器皿，则明显迎合了中国文人的品味与本地礼仪需求。

其中，《青花凤凰牡丹纹梅瓶》引发了一场尤其有趣的学术讨论，其瓶颈上独特的缠颈羽纹，让学者推测：它原先是否配有一个独立的三维凤首形瓶盖，而不仅是平面彩绘？虽然尚未有定论，但这也显示内销瓷器同样可能承载专为本地鉴赏而设计的独特精巧工艺。「这正是我们钟爱讨论的那类问题。」姚进庄说，「它邀请每个人仔细观察，并想像文物背后未说尽的故事——无论它是曾远渡重洋，还是在附近的庙宇中被使用。」

本次展览超越器物的美感与形制，借由残片提出关于贸易、品味与文化认同的更大诘问。凭借深厚多元的馆藏与扎实的学术基础，文物馆希望透过这种深入浅出的方式，不仅向观众展现古代艺术成就，更揭示中华文化动态而迷人的内涵，以及香港在诠释这些复杂叙事中所扮演的独特角色。

赴英展览 推动中国艺术走向世界

香港中文大学文物馆将携「广珐琅」特展前往英国，作为其向世界展示中国艺术的使命。「总相宜︰清代广东金属胎画珐瑯特展」是首个获中国国家艺术基金支持的香港艺术推广项目，该展于2022-2023展出七个月后，已先后巡展至天津、上海及湖北，并即将启程赴英国展出。

姚进庄指出，此举契合中大文物馆融合传统与现代、连结中西的角色，有助巩固香港作为中国文化交流枢纽的地位。他强调，向世界推广中国文化，关键在于使其与现代观众产生共鸣，而非仅仅展示珍藏。这需要透过深入的学术研究，发掘新的叙事角度，让观众能够以有意义的方式接触文化遗产。

此外，文物馆亦曾于2023年将香港艺术家、新水墨运动创始人吕寿琨作品展「Ink Play：Paintings by Lui Shou-kwan」带往芝加哥艺术博物馆展出，此前该展已于中国美术馆巡展。姚进庄提到，吕寿琨在国际上的声誉甚至早于其同辈画家吴冠中，其作品更早为牛津阿什莫林博物馆收藏。

凭借捐赠者慷慨支持，文物馆拥有包括明清及岭南画派在内的丰富馆藏，并积极外借海外机构展出。姚进庄表示，让他尤其欣慰的是，在世界各地的展览中看到「香港中文大学文物馆藏」的标注，这标志着馆藏研究与推广工作的国际影响力。

新翼融合艺术与功能 罗桂祥阁膺建筑大奖

香港中文大学文物馆新扩建的罗桂祥阁于去年落成启用，不仅融合艺术视野与实用功能，更营造出独特的诗意空间，为学术探索注入灵感。建筑坐落于校园山势之上，散发静谧气息，远离尘嚣。姚进庄表示，这种环境与机构的学术使命高度契合。

新翼外观设计灵感源自馆藏珍品——张大千的《山水四屏》，外墙采用朴实质感混凝土，与周边翠绿山林形成对比。远观仿佛漂浮于山林之上，巧妙呼应中国画「石下留荫」的艺术意境。建筑以V形悬臂结构支撑，此V形设计亦同时致敬重要捐赠人、知名饮品品牌「维他奶」创办人罗桂祥先生。展厅内设落地玻璃窗，运用中国古典园林「借景」手法，将九肚山自然景致引入室内。

姚进庄指出，这种对「步移景异」理念的现代诠释，不仅拓展空间感，更为观者带来耳目一新的体验。新翼建筑面积约1,770平方米，虽规模精巧，却涵盖展厅、礼品店、木工坊、咖啡厅及多功能教学空间，可用于瑜伽等活动。此建筑由香港故宫文化博物馆同一位建筑师严迅奇设计，并于2025年荣获香港建筑师学会全年境内建筑大奖。整座建筑既体现「石下留荫」的画意哲思，亦在简约设计中蕴藏丰富层次，可谓「淡中有物」，完美诠释中国艺术中虚实相生、人文与自然对话的深远意境。

文：钟晴、陈可儿 图：叶伟豪、中大文物馆