「西九夜延场」全新演出季 港式卡巴莱现场表演体验

今年5月，西九演艺推出卡巴莱节目系列「西九夜延场」，每月呈献融合音乐与剧场的跨界表演，涵盖戏剧、音乐、舞蹈、无伴奏合唱及歌剧等类型的演出，至今已举办逾20场，近40位表演者参与。「西九夜延场」全新演出季由2025年11月开始至明年1月，邀请观众一同游历异想天开的艺术乐园，共度充满惊喜与感动的夜晚。

港式卡巴莱现场表演 多元作品打造奇妙夜

「西九夜延场」自2025年5月开始，于每月不定期的平日夜晚，在戏曲中心茶馆剧场内呈献多元风格的卡巴莱（Cabaret）演出，全新演出季由2025年11月开始至明年1月，邀请观众一同游历异想天开的艺术乐园，共度充满惊喜与感动的夜晚。（相片由西九文化区管理局提供）

「西九夜延场」自2025年5月开始，于每月不定期的平日夜晚，在戏曲中心茶馆剧场内呈献多元风格的卡巴莱（Cabaret）演出，编织出独一无二的「港式」歌厅体验。2025年11月至明年1月的《西九夜延场》亦准备了多元艺术表演形式，如栋笃笑演出、音乐剧场、无伴奏合唱等等。夜幕渐垂，邀请观众举杯饮美酒，沉醉在迷人的夜色与故事之中。

「西九夜延场」全新演出季｜4大重点表演推介

1. 《跣》2.0（音乐会版） 张雅丽

张雅丽继今年六月首季「西九夜延场」演出广获好评后，再度携手音乐总监朱肇阶（Daniel Chu）与现场乐队，升级打造《跣》2.0。（相片由西九文化区管理局提供）

张雅丽继今年六月首季「西九夜延场」演出广获好评后，再度携手音乐总监朱肇阶（Daniel Chu）与现场乐队，升级打造《跣》2.0（音乐会版）。第二部结合剧场与戏剧治疗的「自我揭示」作品《跣》，以卡巴莱（Cabaret）形式演出，分享人生路上「跣亲」的经历。张雅丽一手包办原创曲词，以极具感染力的歌声、歌词及台词作利剑，对抗遍地谎言，引领观众走入一段触动心灵的共鸣旅程。

《跣》2.0（音乐会版）

日期：2025年12月16日

时间：晚上8时30分

地点：戏曲中心茶馆剧场

门票：$480（贵宾桌）、$460（堂座）、$400（楼座）

备注：每张门票包含一杯饮品（酒精或非酒精），节目当晚场内亦可加购饮品。

2. 《难以说的话》 胡子彤X张蔓莎X陈苡臻

电影、音乐及网络红人胡子彤、张蔓莎及陈苡臻，从萤幕跳入剧场舞台，首度挑战演出原创音乐剧场《难以说的话》 。（相片由西九文化区管理局提供）

电影、音乐及网络红人胡子彤、张蔓莎及陈苡臻，从萤幕跳入剧场舞台，首度挑战演出原创音乐剧场《难以说的话》 。作品讲述聚光灯背后的自我矛盾与挣扎，三位在人生分岔路口相遇的同路人，在半推半就的人生，患得患失之间，学会自处、成长，并为彼此送上一点光芒。

演出透过虚实结合的演绎方式及歌曲，让三位灵魂伴侣在舞台上相互拷问与取笑，在幽默中寻觅处世智慧，让观众可近距离窥见他们游走于「真」与「假」之间，从另一面向了解他们既真又假的矛盾与挣扎。

《难以说的话》

日期：2025年12月18日

时间：晚上8时30分

地点：戏曲中心茶馆剧场

门票：$600（贵宾桌）、$580（堂座）、$520（楼座）

备注：每张门票包含一杯饮品（酒精或非酒精），节目当晚场内亦可加购饮品。

3. 《茶杯里的时光》Eventopia动感之夜

Eventopia动感之夜《茶杯里的时光》，以精心编排的舞步配搭醉人歌声，加上令人赞叹的佛兰明高舞蹈及现场壁画创作，为观众送上丰富的视听享受。（相片由西九文化区管理局提供）

Eventopia动感之夜《茶杯里的时光》集合舞蹈、音乐、马戏及现场艺术等不同范畴的艺术家，于舞台上大展身手。精心编排的舞步配搭醉人歌声，加上令人赞叹的佛兰明高舞蹈及现场壁画创作，高雅气氛与欢快能量共冶一炉，为观众送上丰富的视听享受。

佛兰明高舞蹈源自西班牙南部，是一种融合了歌唱、音乐与舞蹈艺术形式的即兴演出，以强劲的肢体动作充满戏剧张力。音乐将贯穿整晚演出，乐手与歌者演绎风格多元的曲目，糅合热情的佛兰明高舞蹈，让观众全情投入卡巴莱演出的迷人氛围。

《茶杯里的时光》

日期：2026年1月14日

时间：晚上8时30分

地点：戏曲中心茶馆剧场

门票：$420（贵宾桌）、$400（堂座）、$340（楼座）

备注：每张门票包含一杯饮品（酒精或非酒精），节目当晚场内亦可加购饮品。

4. 《演员的自我搔痒》许晋邦

近年由演员转型至幕后、并凭借编剧才华备受瞩目的许晋邦，将重返舞台，带来栋笃笑《演员的自我搔痒》。（相片由西九文化区管理局提供）

近年由演员转型至幕后、并凭借编剧才华备受瞩目的许晋邦，将重返舞台，带来栋笃笑《演员的自我搔痒》。他以演员的独特视角，游走于自嘲与洞见之间，展开一场与内心的灵魂对话，让大家一起「止止痕、顶顶瘾」。

许晋邦自12年前从香港演艺学院戏剧学院表演系毕业后，活跃于舞台与电视界，近年更进军编剧领域，其作品《半桶水》荣获「第33届香港舞台剧奖最佳剧本」，充分展现其跨域创作实力。

《演员的自我搔痒》

日期：2026年1月12日

时间：晚上8时30分

地点：戏曲中心茶馆剧场

门票：$420（贵宾桌）、$400（堂座）、$340（楼座）

备注：每张门票包含一杯饮品（酒精或非酒精），节目当晚场内亦可加购饮品。

图片及资料来源：西九文化区管理局