我要赞佢｜300小学参与「最值得表扬学生计划」 爱官学生大使落区访长者传递关怀

星岛新闻集团「我要赞佢大使」过去一年积极投入社区服务，身体力行地向社区传播正能量，今个学年全港有300间小学参与《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」，共有600名「我要赞佢大使」诞生，其中一间参与学校爱秩序湾官立小学（下称爱官），安排高小同学参与长者服务日及探访独居长者，延续计划发挥关爱社会精神。

爱官今年举办多场义工服务，包括早前举办长者服务日，由五、六年级同学于新春团年饭活动─「守望相伴共暖新岁」新春盆菜宴中服务区内200多位长者，他们包装福袋、表演民歌、接待长者等增加了长幼彼此沟通的机会，共同感受新年欢乐的节日气氛之余亦借此推广跨代共融的讯息。本年度参加《我要赞佢》最值得表扬学生计划的张家睿同学更担任小司仪，与长者们与众同乐。东区民政事务专员黎旨轩亦亲临主礼及致辞，为200多位长者及数十位五年级义工送上祝福。

当日十多位小五及小六生同时为长者们提供「全家福。传关爱」三代同堂大合照义工服务，由专业摄影导师指导下，为20多个长者家庭拍摄全家福，留下温馨幸福的生活照。其中《我要赞佢》学生大使梁家齐同学全程落力参与，由布置场地、讲解流程、打灯拍照、造型指导及后期选相等流程均一手包办。

爱官与社福机构合办「爱秩序湾官立小学香港妇女基金会耆康中心长者学苑」多年，一直向区内长者开放学校资源，为长者提供多元化的兴趣班，包括长者保健班、耆趣民歌组、徒手按摩减压工作坊等，又举办多个长幼共融活动，让同学与长者一起参与，让同学学习与长者相处之道，培育同学回馈社区的服务精神。

爱官自去年参与星岛新闻集团《我要赞佢》最值得表扬学生计划后，在校园推广赞美文化，鼓励学生热心服务社会，关怀他人。去年获选为《我要赞佢》学生大使吴懿晴同学虽患上罕见病，但仍积极参与各项活动，如小司仪班、合唱团等，更在STEAM比赛获奖无数。赞美是同学成⻑过程中不可或缺的「养分」，每一位《我要赞佢》学生大使的好人好事必定能鼓励更多同学关心社会，培养他们有正确的价值观。

