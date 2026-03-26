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I'm donut? | 轻井泽新店

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日本人气冬甩店I'm donut?轻井泽新店明天开始营运！

位于日本度假胜地轻井泽T-SITE购物中心，将提供25种冬甩选择，包括人气热卖款「I'm donut? Original」（撒上香甜红糖），以及牛油、咸味冬甩。

轻井泽店更独家限定供应「焦糖苹果朱古力牛油冬甩」（以长野县名物苹果为灵感）、「士多啤梨黑醋栗芝士牛油冬甩」和「牛奶冬甩」（灵感源自长野县著名牛奶面包），轻盈蓬松牛油蛋卷面团中，填满用自制炼乳黄油和鲜奶油制成的特制炼乳奶油。

「我们希望成为当地居民日常生活一部分，亦为旅客提供一处休憩温馨之所。」

I’m donut？軽井沢

长野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

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