会员奖赏｜《星岛头条》APP送山下菓子$100 三眼仔甜品现金券（共140份）

「哗，个爪呀！」三眼仔最近全面店占领山下菓子，打造《萌游甜品宇宙》限定店，三眼仔更化身甜品指挥官，带领绿色能量突袭地球，带你穿越【抹茶】×【开心果】×【薄荷】星球，展开一场甜品宇宙冒险！

各位三眼仔粉丝可以即日起至12月16日到旺角山下菓字《萌游甜品宇宙》限定店，品尝抹茶、开心果及薄荷等三款全新限定甜品，并可以与场内超过20款独家设计角色精品与造型立牌、墙贴、桌⾯与吊饰等互动装置打卡留影，开启地球萌游任务。

活动期间消费满指定金额更有多款免费三眼仔限定赠品，包括吊饰、襟章、陶瓷杯、小食木盘、纸袋及纸餐垫等，无论你是三眼仔粉丝、甜品控、还是打卡爱好者，都绝对不要错过！

《星岛头条》APP现送出山下菓子$100三眼仔甜品现金券（共140份）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即可获得$100甜品现金券1张（名额140个），送完即止。大家抢先下载登记啦！

Info

山下菓子 Kingsley Café and Meal

旺角弥敦道700号 T.O.P 商场 3楼315号舖

查询 WhatsApp：6222 9654

网上订座：www.kingsleycafe.com

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至11月20日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

活动礼品：

山下菓子$100三眼仔甜品现金券一份（共140份）

