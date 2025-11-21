Miu Miu | by Oakley 升级联名装备

fashion

意大利Miu Miu与美国Oakley首度合作别注系列登场！

两大单位将滑雪装备升级，系列当中Oakley经典设计透过Miu Miu视角诠释，包括Oakley超大尺寸Line M环绕式滑雪镜，配备增强对比度PRIZM镜片，技术强化视觉体验，确保晴朗天气下雪地周边视野更清晰凸显呈现细节，更提供100% UVA/UVB防护，无框镜片和可调节弹性镜带（相容于Miu Miu by Oakley以及其他类型多种头盔），侧面均饰有Miu Miu标志。

另外Miu Miu by Oakley MOD 1 MIPS特别版联名雪地头盔，赋予深灰色涂装，采用创新技术缔造，兼顾安全性和耐用性。符合人体工学个人化贴合设计，提供稳固性，安全帽正面设有固定通风口，有效防止面罩起雾，顶部通风口则保证良好空气流通，柔软三层泡棉结构搭配（可拆卸）吸湿排汗抓绒内衬，确保配戴舒适，并于佩戴者额头位置印上同色系Miu Miu logo！

