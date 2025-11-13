星岛头条APP请你睇香港演艺学院《舞蹈学院秋季演出》（共12套）

香港演艺学院舞蹈学院与舞台及制作艺术学院将于11月21日及22日在演艺学院歌剧院携手呈献《舞蹈学院秋季演出》。这场年度盛宴将带观众经历一场惊艳的旅程，穿越芭蕾舞、中国舞及现代舞的艺术世界。编舞作品包括《存影》、《天净沙》和《无尽的终章》（选段）。这些气势磅礴的作品将由75位才华非凡的舞蹈学院学生倾情演出，他们全情投入于每一个动作并在舞台上闪耀著光芒。大家切勿错过见证舞台新星闪耀的机会，感受他们的魅力。

《星岛头条》APP现送出香港演艺学院《舞蹈学院秋季演出》入场券（共12套）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即可获得入场券2张（名额12个），送完即止。大家抢先下载登记啦！

Info

香港演艺学院《舞蹈学院秋季演出》

地点：香港演艺学院歌剧院 （香港湾仔告士打道一号）

日期及时间：2025年11月21日 （晚上8时）

2025年11月22日 （下午3时）

2025年11月22日 （晚上8时）

