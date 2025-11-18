联乘 | HUMAN MADE × KAWS 家庭联名

fashion

KAWS最新展览「KAWS: FAMILY」将于11月15日美国三藩市现代艺术博物馆San Francisco Museum of Modern Art（SFMOMA）开幕，纪念今回展览，HUMAN MADE × KAWS联名系列「KAWS MADE」三款印有KAWS作品Tee将于HUMAN MADE线上商店和SFMOMA独家贩售（每件售价¥14,300）。此外，「KAWS: FAMILY」展览亦将推出「KAWS MADE」联名帆布袋，只会于SFMOMA展馆独家贩售！

另外，继动漫战队文化、Hip Hop、牛仔裤后，从事陶艺创作十年嘅NIGO® San，今回将崭新Air Force 3设计融入日本标志性金継（Kintsugi）（日本一种用漆和金粉、银或铂金修复破碎陶瓷器修复芸术）工艺中，表达在不完美中发现美概念，「破碎之中蕴藏著美」。

标志性NIGO FORCE和Nike Air标志镉刻于鞋踭下方，并配有特别设计贴片、金属配件和特制鞋盒。Phantom / Night Stadium / Bamboo、Bamboo/Multi-Color-Gum Medium Brown两种配色，纹理皮革重现瓷器质感，而压印金色拼接则展现金继精妙之处，不对称拼接设计和撞色中底贯穿整对鞋，完美诠释「修复破碎」主题。

NIGO® x Air Force 3新一回联名鞋款Phantom / Bamboo两色之选，将于本周六 humanmade.jp / DOVER STREET MARKET发售，其后11月20日SNKRS / 全球释出！

