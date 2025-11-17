Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SHIBUYA PARCO | 6周年纪念企划

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-11-17 00:00 HKT
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

fashion

东京⁡新生涩谷PARCO 6周年纪念，将于11月21至24日「SHIBUYA PARCO 6th Anniversary」企划开催！

纪念新生涩谷PARCO于2019年重新开业，将举办多项庆祝活动如OPENING PARTY、PARCO × Rainbow Disco Club「field friend」、安部勇磨 SPECIAL LIVE、Ema Gaspar Exhibition（GALLERY X BY PARCO）等；主视觉图采用（庆祝成立35周年品牌）UNDERCOVER主理人高桥盾画作，而活动期间，前300名在指定店舖消费满10,000円以上（含税）将获赠由UNDERCOVER NOISE LAB设计限量版锁匙扣UNDERCOVER original acrylic keychain！

「Global Niche－深化、浓烈、呼吸

磨砺个性，融合多元感性，缔造独树一格文化。

从涩谷走向世界。」

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小時前
更多文章
联乘 | HUMAN MADE × KAWS 家庭联名
fashionKAWS最新展览「KAWS: FAMILY」将于11月15日美国三藩市现代艺术博物馆San Francisco Museum of Modern Art（SFMOMA）开幕，纪念今回展览
2025-11-18 00:00 HKT
东 TOUCH
sacai | 锅钉节日胶囊
fashion每年最期待sacai Holiday Collection将于本周五释出！特别释出节日限定胶囊系列，当中服饰透过重新诠释细节元素展现崭新风貌，如巧妙运用锅钉呈现手袖徽章与左胸魔术贴（飞行
2025-11-13 00:00 HKT
东 TOUCH