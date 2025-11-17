SHIBUYA PARCO | 6周年纪念企划
东京新生涩谷PARCO 6周年纪念，将于11月21至24日「SHIBUYA PARCO 6th Anniversary」企划开催！
纪念新生涩谷PARCO于2019年重新开业，将举办多项庆祝活动如OPENING PARTY、PARCO × Rainbow Disco Club「field friend」、安部勇磨 SPECIAL LIVE、Ema Gaspar Exhibition（GALLERY X BY PARCO）等；主视觉图采用（庆祝成立35周年品牌）UNDERCOVER主理人高桥盾画作，而活动期间，前300名在指定店舖消费满10,000円以上（含税）将获赠由UNDERCOVER NOISE LAB设计限量版锁匙扣UNDERCOVER original acrylic keychain！
「Global Niche－深化、浓烈、呼吸
磨砺个性，融合多元感性，缔造独树一格文化。
从涩谷走向世界。」
