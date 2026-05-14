中医能医什么病（二十五）：慢性肾功能衰竭｜施卿卿博士

60歳的李小姐患有系统性红斑狼疮和高血压等病多年，长期服用小剂量类固醇及降压药等控制病情，曾经出现血尿在中药调理后消除。去年因为家人患重病较为操劳，血压波动较大，前段时间检查发现肾功能下降，血肌酐升到168umol/L，推算肾小球滤过率属于慢性肾功能衰竭3期。当前西药方面除了调整降压药以减少血压对肾脏的影响之外，缺乏有效的药物改善肾功能，于是李小姐想到了以中药调理。

通过望闻问切得到的信息，我判断李小姐的主要问题在于脾肾亏虚，兼有胃肠湿热、瘀血阻滞。于是我给她用肾气丸合小柴胡汤、葛根芩连汤加黄耆、丹参等药。在上方加减调理3周后李小姐再次覆查肾功能，血肌酐降至102umol/L，肾衰分期降为2期，已有明显改善，此后又再巩固治疗了一段时间。

现在随着人口老龄化以及代谢性疾病的增多，慢性肾功能衰竭的发病率也越来越高。慢性肾功能衰竭常见于慢性肾炎、高血压病、糖尿病、痛风、系统性红斑狼疮等患者，在早期没有明显症状，或者仅出现轻微疲劳乏力、注意力不集中、轻微食欲减退或腹胀，很容易被患者忽视，但一旦进入中晚期，全身多系统受影响就会出现水肿、气促、尿量减少、恶心呕吐等症状，也会明显缩短寿命，因此又被称为“沉默的杀手”。

西医对于慢性肾功能衰竭的预防原则，主要是严格治疗可致肾脏捐害的各种原发病，控制好各种危险因素，包括血压、血糖、尿酸等。对于慢性肾功能衰竭早期的患者通常给予ACEI/ARB类的降压药以减缓肾损害，同时进行饮食与生活干预，包括优质低蛋白、低盐、低磷、低钾饮食，控制体重，戒烟戒酒，避免劳累，预防感染包括感冒、咽喉炎、扁桃腺发炎、尿路感染等；尽量避免或减少服用可能影响肾功能的中西药物如氨基糖苷类抗生素、解热镇痛药及含马兜铃酸的中药等，以延缓肾功能衰竭的进程。同时针对某些患者的贫血、电解质与酸碱失衡等状态及时给予纠正。李小姐由于同时患有两种可能导致肾捐害的疾病红斑狼疮和高血压病，因此医生一直让她服用ACEI类降压药以保护肾脏。但当她此时出现肾功能损害，除了上述的饮食和生活干预外，主要就是进行定期监测，而难以再提供能逆转肾功能的药物。对于重度的肾功能衰竭(尿毒症期)的患者则需采用血液透析、腹膜透析或肾移植等进行治疗。

中医的优势，主要是在肾功能衰竭的早中期。此时肾脏仍有一定的代偿功能，对药物的反应通常较为理想，正是中药发挥效用的最佳阶段。中医通常会采用“标本兼治”的方法来治疗慢性肾功能衰竭，“治本”主要是针对患者常见的肾虚、脾虚、肝虚等进行补肾、健脾、养肝，而“治标”主要是针对湿浊、瘀血、溺毒进行袪湿化浊、活血解毒。常用的方药有六味地黄丸、肾气丸、真武汤、黄连温胆汤、桃红四物汤等，中药药理研究也早已证实黄耆、生地、当归、枸杞子、菟丝子等多种中药具有改善肾功能及减少蛋白尿的作用，但具体治疗时则需结合对不同患者的病情再加以选择运用。对于李小姐，我就是在仔细辨别四诊资料后以肾气丸加其方药而取效。此外，针灸亦可在慢性肾功能衰竭的治疗中发挥作用，常用穴位如足三里、三阴交、肾俞、脾俞、关元、气海、中脘等可以起到健脾益肾、袪湿活血的作用。到了尿毒症期，由于大部分的肾小球已丧失功能，中药的作用也较为有限。此时除了内服中药、针灸之外，中药保留灌肠、中药熏蒸、足浴等亦可发挥一定作用，只是在香港的中医门诊开展有一定难度。

因此，对于慢性肾炎、高血压病、糖尿病、痛风、系统性红斑狼疮等这类有潜在肾功能损害风险的患者，我们的建议是：除了如前所述管控好原发病以及注意生活起居防护，更重要的一点是：定期监测肾功能，一旦发现肾功能就应考虑采用中医中药以及时阻断肾功能衰竭的进程。