Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寻找医学的温度｜施卿卿博士

施卿卿博士
施卿卿博士
生活中的中医智慧
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

年初遇到的一个病例，不仅让我见证了生命的韧性，更让我深刻质疑：当医学技术日渐精进，那份本该温暖生命的医者仁心，为何会变得如此稀缺？​

元宵节前，我突然接到吴先生的电话，说吴太太病重住院，希望我去医院帮忙看看。吴先生夫妇多年前就开始找我调理身体相当熟络，我一听便知事非寻常。细问才知，吴太太去年上半年确诊卵巢癌伴腹腔转移，先后接受了化疗、手术和标靶治疗，前段时间因无法耐受标靶治疗而暂停。过年前她状态尚可，春节后却突然出现食欲不振、腹胀明显、下肢水肿等症状，随即在某公立医院住院治疗。接诊医生判断她是肿瘤复发引发的肠梗阻，竟直接告诉吴太太：「你不行了，大约只剩两周时间。」​

我听后不禁责怪吴先生，过去一年他数次来诊所调理，为何对太太的病情只字未提？若是早点知晓，我至少能提供一些适切的建议。吴先生无奈地解释：吴太太确诊后，不论是做化疗的医生还是做手术的医生，都告诫她千万不可服中药，因此吴太太特意叮嘱他不要向我提及她的病情。殊不知，在肿瘤术后防复发、减轻放化疗及标靶治疗副作用、改善虚弱体质等方面，中医药往往能发挥不错的疗效，中西医结合本就是当今治疗肿瘤的优选方案之一。遗憾的是，香港部分西医在对中医药治疗肿瘤缺乏全面了解的情况下，便武断地告诫患者不可尝试，这无形中剥夺了患者选择多元治疗方案的权利，可谓是香港肿瘤患者的一种不幸。​

当天门诊结束后，我立刻赶往医院看望吴太太。受肿瘤及肠梗阻禁食影响，吴太太面色苍白，头发稀疏，腹部膨胀如鼓，下肢肿胀明显，脉象细弱。但好在尚未出现肿瘤晚期骨瘦如柴的恶液质状态，说话尚有中气，反应也依旧敏捷。我取出随身携带的针具为她施针，并在留针期间询问她的感受以及告诉她一些注意事项。针灸后不久，吴太太便说腹部和下肢的肿胀感有所减轻。一天后，我又根据她的体质配了小剂量中药服用，并嘱咐吴先生密切观察反应，有任何情况随时联系我。

然而，针灸带来的希望，很快就被主诊医生的态度浇灭。3 天后，吴先生再次约我为太太针灸，地点却改在了他家，这让我颇感意外 —— 按吴太太当时的状态，本应继续住院治疗的。当晚抵达吴先生家时，我惊觉她与三天前判若两人：神情淡漠，语声低微，反应迟缓，但舌象和脉象并无明显恶化。吴先生在旁解释，这两天医生查房时，再次直白地告知她「生命已进入倒计时」，随后又要求他和吴太太分别签名，表示放弃心肺复苏等抢救措施。医生走后，太太的情绪便一落千丈。更让她难以接受的是，医生不停催促她转去疗养院，可在她看来，去疗养院就等于放弃治疗，更害怕从此再也出不来，于是执意要求回家静养。说到这里，吴太太哀叹一声：「医生好残酷！」我一边安慰她，一边为她针灸，告诉她脉象并没有那么差，只要振作起来，用心配合治疗，很大机会可以好转。吴先生送我出门时，我嘱咐他：「太太病情确实危重，我会尽力帮她，但你们也要有心理准备，她未必能支撑太久，有什么愿望应尽早安排。」同时我也建议他再次寻求专业医护的帮助，毕竟对他这个年龄的长者来说，居家照顾病重的太太既辛苦又难周全。后来，吴先生联系了曾为太太看诊的私家医生，在其建议下安排太太入院接受注射白蛋白等治疗，水肿得到了明显改善。如今，距离公立医院主诊医生所说的「只剩两周」已过去一个半月，吴太太仍在积极治疗中。这段时间，若以肿瘤疗效评价标准来看或许差别不大，但对于病人及其家属而言，却是意义非凡的生命延续。

从业二十多年，这是我第一次听闻有医生直接告知病人「你不行了」，并要求病人本人签字放弃抢救。想当年我在内地医院工作时，面对危重或无康复希望的患者，我们会单独约谈家属，告知病情凶险，让其做好心理准备并明确对抢救措施的态度，签字也从不由患者本人进行。我能理解这位主管医生的考量：既然肿瘤晚期患者无法治愈，继续占用床位、进行支持治疗和抢救，似乎是对医疗资源的浪费，而征求患者本人签字，亦可以说是对患者意愿的尊重。这种决策看似是合理运用资源，实则严重违背了医学伦理道德。即使吴太太已处肿瘤晚期，她仍有强烈的求生欲，腹胀水肿也让她痛苦不堪，医生纵然无法延长她的生命，也有责任寻求办法为她减轻痛苦。可医生当面说出「你不行了」，则无异于将一盆冷水泼在本就微弱的生命之火上，亦进一步加剧了她的痛苦。​

公立医院床位紧张、患者数量庞大，或许让部分医生逐渐习惯了以效率为优先，却忘记了医疗的本质是助人。除了医疗资源紧张带来的效率压力，医学与科技的深度融合、医疗纳入经济体系后的成本收益计算，似乎都在蚕食著医学的温度。如今不少患者就诊时，感受到的不是医生的关爱与温暖，而是敷衍与冷漠。​

诚然，每个时代的医学都有亟待解决的难题，当前仍有许多疾病找不到有效治疗方法。但作为医生，永不应忘记特鲁多医生的名言：「有时是治愈；常常是帮助；总是去安慰。」这句话从来不是医生逃避责任的借口，而是对医学温度的最好诠释 —— 吴太太的病情或许难以治愈，但医生本可以通过专业的支持治疗减轻她的肿胀之苦，通过温和的沟通保护她的求生欲，这便是帮助与安慰的力量。告知病情并非不可，但方式至关重要 —— 对家属坦言风险，对患者给予希望，这不是谎言，而是医者的同理心。即便医生认为安慰垂危患者是「撒谎」，至少不该说出打击患者的话。遗憾的是，吴太太在公立医院的求诊过程中，不仅没得到应有的关怀与安慰，反而被医生的言行一步步击垮。​

健康所系，性命相托。学医的初心是助人，医生的必备品格是仁爱，医学的温度应足以暖人心。这种漠视患者需求的风气亟待医疗行政管理系统纠正：加强医学伦理与沟通技巧的培训。而临床一线的医生们，更应时刻检视自己的从医初心。如今吴太太仍继续在与病魔抗争，她的个案提醒我们：医学的温度从不仅仅在于治愈的奇迹，更在于对生命的尊重与守护。​

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
17小時前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
20小時前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
18小時前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
21小時前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
20小時前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
16小時前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
16小時前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
12小時前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
15小時前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
2小時前
更多文章
中医能医什么病（二十四）：急性尿道炎｜施卿卿博士
中药针灸治疗急性尿道炎效果佳。
2026-03-30 12:10 HKT
施卿卿博士