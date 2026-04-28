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长跑者的修行：当髂胫束症候群遇上「中道」｜潘伟杰医生

潘伟杰医生
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佛教经典《佛本行集经》记载，悉达多太子(后来的佛陀)为探求宇宙真理，曾进行极端苦行，每日仅食麦麻，致使形销骨立，却未能证悟。后因接受乳糜供养而恢复体力，他体悟到过度的身体折磨（苦行）与早年的宫廷奢靡（享乐）均为两种极端，如同过紧或过松的琴弦，皆无法弹奏出和谐之音。此一觉悟确立了佛教修行的核心——「中道」，即远离极端的思维和生活方式二边，在身心平衡的基础上，方能实现精神的专注与最终的宇宙真理的证悟。

这一「中道」原则在现代运动训练与康复医学中亦有其对应。训练与休息之间必须取得平衡，过度训练与完全休止皆非最优策略。近年长跑等耐力运动在香港日益普及，随之而来的是相关的运动损伤案例增多，以下临床个案可为例证。

一名女性跑者（金小姐）在完成一次长距离训练后，出现右腿外侧急性剧痛而求诊。其症状表现为膝关节外侧的发热和肿胀，伴随大腿内侧下方及髋关节的紧绷感与腰肌紧张。经临床检查并透过患者提供的跑步影像进行动态分析，观察到其跑姿中存在明显的骨盆前倾与左右不对称。综合评估后，诊断为「髂胫束摩擦综合症」（Iliotibial Band Syndrome, ITBS）。

髂胫束（ITB）是位于大腿外侧的厚韧筋膜组织，功能为稳定膝关节。在跑步等需反复屈伸膝部的运动中，若因过度训练或生物力学失衡导致髂胫束张力过高，其在股骨外髁的滑动便会产生过度摩擦，引发炎症及疼痛。此症状初期常被忽略，但会随运动加剧而恶化，疼痛甚至可从膝部蔓延至大腿，迫使运动员中止活动。



针对该个案，治疗策略包括针灸与消炎药物以处理急性症状，并建议患者暂停跑步训练一周。患者询问能否在三至四天后恢复训练，此为临床常见问题。我们建议虽应以尽早恢复活动为原则，但前提是症状许可，且应先从改变运动模式开始，例如以交叉训练（如针对金小姐的髂胫束、内收肌群、梨状肌及下背肌群的伸展）代替跑步。待疼痛改善后可循序渐进，以短距离跑代替长跑，避免在斜坡训练，并于跑后冰敷。此外亦建议患者携带跑鞋复诊，以评估其足部动态。

然而金小姐在初步治疗后即恢复10公里训练，导致症状复发。此一结果恰好印证了「中道」的智慧：过于急切地追求训练目标，如同将琴弦绷得太紧，最终只会导致断裂（损伤）。这条发炎的髂胫束，正是那条失衡的琴弦。适时的休息与调整并非终止，而是为了更长久地享受运动乐趣的必要过程。

(关于防止膝关节和相关肌腱受伤的关键六个伸展运动之详情，请参看 嘉荟医疗 YT频道)

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