治疗长时间用滑鼠致手腕痛｜袁康就博士

愈来愈多人手腕痛，很多患者是跌倒扭伤，也有些是经常提重导致手腕劳损，更多的是电脑和手机的应用所导致。

写字枱上是一部电脑，右手按在滑鼠，即使手指点按滑鼠的力度非常小，长时间小动作也可以变成大痛症。

【病例一】

59岁何女士4年前患上右腕痛，两个月前旧病复发。

「我用电脑，右手执滑鼠太长时间吧，痛得很厉害。上个月去找跌打，又针灸又敷药又捽药酒，效果不太明显。上星期找西医，服用消炎止痛丸，好一些……」

何女士的手腕又红又肿。

「你仅仅手腕痛，怎弄成这个又红又肿？」

「跌打医师给我捽手腕，导致敏感，所以我转找西医。」

何女士不能竖起大拇指做「第一」动作，痛点在腕关节阳溪穴附近。触诊确定伸拇短肌、伸拇长肌都是患肌。

我用浮针在她肘下一吋进针，针尖向着拇指。经过一轮「扫散」和「再灌注」，我问：「你现在仍很痛吗？」

她稍动拇指。「痛减了。差不多减去一半。」

【病案二】

58岁周女士一星期前怀疑提重引致右手腕痛。她受伤的位置也是桡侧的阳溪穴。

周女士把手臂撑直企掌说：「这样直手推墙就痛。」她好不容易示范导致疼痛的动作。

「那你大拇指绕圈痛吗？」

「痛呀。」

我轻轻按她阳溪穴，她连声大叫「好痛」。

「有没有看过医生？」

「有呀，病患第二天开始治疗，又针灸又放血又捽药酒，之后因为皮肤敏感不敢去了。」

我在她前臂触摸肌肉，也发现她伸拇短肌和肘关节的旋后肌都非常绷紧。我用浮针在她的前臂中部朝大拇指方向进针，也是一轮「扫散」和「再灌注」。

「好，大拇指再打圈看看。」

「咦，好多了。」

「如果未针之前痛10分，现在痛几分？」

「剩下5分吧。」

我再在她的前臂中央进针，但今次针尖向着肘关节，放松她的旋后肌。放松后问她，她开心地回应：「好九成了！」

一般手腕痛的浮针治疗都在三几次之内完成。何女士和周女士三次连续治疗，都取得满意效果。（完）