Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

治疗长时间用滑鼠致手腕痛｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

愈来愈多人手腕痛，很多患者是跌倒扭伤，也有些是经常提重导致手腕劳损，更多的是电脑和手机的应用所导致。

写字枱上是一部电脑，右手按在滑鼠，即使手指点按滑鼠的力度非常小，长时间小动作也可以变成大痛症。

【病例一】

59岁何女士4年前患上右腕痛，两个月前旧病复发。

「我用电脑，右手执滑鼠太长时间吧，痛得很厉害。上个月去找跌打，又针灸又敷药又捽药酒，效果不太明显。上星期找西医，服用消炎止痛丸，好一些……」

何女士的手腕又红又肿。

「你仅仅手腕痛，怎弄成这个又红又肿？」

「跌打医师给我捽手腕，导致敏感，所以我转找西医。」

何女士不能竖起大拇指做「第一」动作，痛点在腕关节阳溪穴附近。触诊确定伸拇短肌、伸拇长肌都是患肌。

我用浮针在她肘下一吋进针，针尖向着拇指。经过一轮「扫散」和「再灌注」，我问：「你现在仍很痛吗？」

她稍动拇指。「痛减了。差不多减去一半。」

【病案二】

58岁周女士一星期前怀疑提重引致右手腕痛。她受伤的位置也是桡侧的阳溪穴。

周女士把手臂撑直企掌说：「这样直手推墙就痛。」她好不容易示范导致疼痛的动作。

「那你大拇指绕圈痛吗？」

「痛呀。」

我轻轻按她阳溪穴，她连声大叫「好痛」。

「有没有看过医生？」

「有呀，病患第二天开始治疗，又针灸又放血又捽药酒，之后因为皮肤敏感不敢去了。」

我在她前臂触摸肌肉，也发现她伸拇短肌和肘关节的旋后肌都非常绷紧。我用浮针在她的前臂中部朝大拇指方向进针，也是一轮「扫散」和「再灌注」。

「好，大拇指再打圈看看。」

「咦，好多了。」

「如果未针之前痛10分，现在痛几分？」

「剩下5分吧。」

我再在她的前臂中央进针，但今次针尖向着肘关节，放松她的旋后肌。放松后问她，她开心地回应：「好九成了！」

一般手腕痛的浮针治疗都在三几次之内完成。何女士和周女士三次连续治疗，都取得满意效果。（完）

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
12分鐘前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
18小時前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
22小時前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
12小時前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
2小時前
03:09
星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较
申诉热话
3小時前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
1小時前
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
15小時前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
21小時前
更多文章
如何进入无为功入定状态｜袁康就博士
内丹气功｜如何进入无为功入定状态｜袁康就博士
2026-03-17 00:00 HKT
袁康就博士