生活｜分享：中成药使用指南

早前应「国际中药及食品发展联会」邀请，出席了该会和香港华富邨居民协会、香港社区健康学校合办的讲座：中药食材你识拣。讲座长两小时，我负责当中约半小时的环节：香港常见中成药使用指南。另两位讲者是萧汉松中药师，以及倪咏梅注册中医。

今年1月，《文汇报》曾报道：逾四成市民分不清中成药与保健品。这的确是一个要重视的问题。中成药的定义，是以中医药理论为基础，主要成分必须是中药材，或华人常用的植物、动物或矿物，可声称能治疗、预防疾病或调节人体机能。本港亦在2010年12月起正式实施中成药注册制度，有规范的注册编号。而中药保健品定义则是：结合传统汉方与现代科技，主打补益气血、调理体质、提升免疫力及慢性病调养。不可声称有治疗功效。常见剂型包括浓缩丸、胶囊、茶包及药膳汤包等。

无论中成药或保健品，都可以很有用，帮到手，但若需长期使用，建议先看一次注册中医，因为即使药膳汤包也有禁忌情况，应先了解个人体质，寒热虚实，身体是否多湿，都对中成药或保健品的选择有影响。

中成药有治疗作用，善于利用的话更是非常好的看门口药品，但因为有治疗作用，更加一定要识用，用得啱。例如，银翘解毒片、小柴胡颗粒、葛根汤、玉屏风颗粒，都是用于感冒，亦经过千百年使用证明具有实效，但如果用得不适当，吃了可能完全无效。更有些中成药，虽然主治同一类病证，但所针对的寒热、虚实不同，误用了还会有反效果。

半小时的讲解当然只能提到皮毛知识，但与会的听众都很用心听书，在之后的有奖问答环节大家都逢答必中，获得赠品。

中药食材你识拣，中成药你又识唔识拣？