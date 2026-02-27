Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艺术之声：音乐展览与陶艺的美妙交融

m.y.sculpture
m.y.sculpture
香港著名雕塑家，曾获选为「香港十大青少年艺术家」
5小時前
2018年缘份让我与陶艺名家Rosanna 李慧娴在「学而时习之」展览相遇，惊叹她以陶偶生动地捕捉社会众生相。随着我们陪伴彼此艺术人生，亦师亦友，感激Rosanna 在2026年年初参与了由本人于「中环嘉咸馆」策划的「声之涟漪」音乐展览暨社区艺术计划，深入探索「声音」如何被看见、触摸与共享，展示出艺术的无限可能。更添色彩的是，雕塑名家朱达诚及香港树仁大学历史学系助理教授暨副系主任彭淑敏博士的特邀出席，让开幕日别具意义，为每位现场观众带来难忘的视觉与心灵的共鸣。

声音与陶艺的奇妙交融

有情最是嘉咸街，160 载依旧蔬果十里，鲜花长天一色，于Rosanna「小贩」这一精彩作品表现得淋漓尽致，为整个展览增添了无限趣味与欢乐。Rosanna 表示：「我希望通过这些作品让人们感受到愉悦，特别是在这样一个充满互动的展览中。」

Rosanna亦义不容辞与本人在油尖旺与超过100名少数族裔儿童及家长进行了分享活动，目的是培养下一代对艺术的兴趣，让艺术进一步扎根于社区之中。

陶艺之声：李慧娴的创作旅程

作为当代陶艺协会的创会会员，Rosanna 的创作旅程充满了个人特色。她分享了自己第一次接触陶艺的心路历程，以及对陶泥质感的热爱。「当我第一次用手捏陶泥时，它的变化能力深深吸引了我，无尽的创作可能性让我著迷不已。」

在她的代表作「喜相逢系列」中，Rosanna 通过陶艺细述香港的历史与文化，祝贺新人佳偶天成，同时唤起观众心中温暖的回忆。「我希望这些作品能带来欢迎的感觉，让每位观众都能感受到那份喜悦。」

表达友情的艺术：孖公仔系列

提到最让她感到骄傲的作品时，Rosanna的眼不期然发光。她的「孖公仔系列」，正是她与挚友金兰之情展现。「我们经常一起喝茶聊天，而这些陶艺作品正是那段美好时光的具象化。」

在访问的结尾，Rosanna 给予年轻艺术家鼓励的话语：「保持对艺术的热爱，并坚信自己，不要在意他人的评价。」此次盛会中，Rosanna 与其他艺术家展现的作品相映成辉，一同展现了香港艺术文化的多样性与活力，擦出更多灵感的火花！

文章：杨嘉美

图片：麦兆丰、张嘉浩及张大池

蒸笼的百年传奇：德昌森记的匠心与创新之路
德昌森记蒸笼在香港西营盘延续近百年，背后藏著感人至深的历史传承。创始人林植鸿的高祖，早在上世纪初便将自制蒸笼运往广州，随著时光流转，逐渐打入国际市场，尤其在新加坡和旧金山的华人社区中熠熠生辉。1948年，家族迁至香港，德昌森记在西营盘扎根，
2025-04-23 00:08 HKT
m.y.sculpture