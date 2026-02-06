香港手工毡酒推荐：N.I.P 无名氏六年蜕变传奇！2026新品猫茶第三话「鸳鸯」登场

最近有幸受邀到鲗鱼涌太古坊一栋不起眼的工业大厦参观，推开门的那一刻，铜制蒸馏器的金属光泽与淡淡的草本香气瞬间让人忘却身处香港闹市。这里是 N.I.P 无名氏 的手工蒸馏厂，一个由两个没有背景、没有师承的「无名氏」，就靠热血、毅力和「自己搞掂」的香港态度，打造出来的香港烈酒品牌，酿出带有本土风味的世界级毡酒。

故事要从2017年4月说起。那个月，Nic Law（前执业律师）和Jeremy Li（资深品牌顾问）这对相识超过20年的好友，在一次把酒言欢中突然冒出一个大胆念头：「香港有那么多出色手工啤酒，为什么没有一间真正属于香港的手工烈酒厂？」这个看似随口的问题，迅速演变成人生转弯。

二人放弃稳定事业，以门外汉身份展开「取经」之旅：Nic主要负责技术学习，先后前往苏格兰参观十多间传统酒厂，并在Strathearn Distillery短期打工见习，亲身体验蒸馏流程、酒厂营运与陈酿技巧；同时也到澳洲Four Pillars Distillery接受首席蒸馏师指导，并在家反复实验小批量蒸馏。整个海外学习与自修阶段，结合多次往返与进修，Nic更考取英国Institute of Brewing and Distilling的蒸馏专业文凭（diploma of distilling）。从零开始研究法规、争取牌照、寻找设备，终于在2019年正式创立N.I.P（Not Important Persons，无名氏）。名字本身就是自嘲，也是信念：不需要显赫背景，只要有坚持，平凡人也能酿出不平凡。

厂内最引人注目的，就是那部名为「April」的德国Christian Carl手工铜制蒸馏器。这部机器不仅是心脏，更是象征。命名「April」正是纪念2017年4月萌生的梦想，寓意春天、新开始、一扇通往全新篇章的门。但安装过程堪称港式史诗：德国技师因故无法来港，只留下50多张图纸，没有任何说明书。Nic和Jeremy亲自上阵，像砌LEGO一样，把铜管一根根研究接驳，赤膊上阵当起「装修师傅」，前后耗时16个月才完成。这段经历，完美体现香港人的韧性与「自己搞掂」精神。

N.I.P的成功，绝非侥幸。他们坚持独家「六部曲」工艺：从长达12-16小时的浸泡、精准控温蒸馏、回流提纯、蒸气萃取（注入香港灵魂的关键步骤）、冷凝只取酒心，到最后4-6周静置醇化，每一步都力求极致细腻。这套方法让他们的毡酒既保留传统杜松子骨架，又能融入香港风土——陈皮、桂花、龙井、寿眉，甚至本地雪梨与香水柠檬。

六年来，品牌从「无名」走到世界舞台中央，已成为全港获奖最多的毡酒品牌。旗舰作N.I.P 无名氏城香毡酒（Exotic City Gin）以都市农耕为概念，刚在2025年三藩市世界烈酒大赛（被誉为烈酒界奥斯卡）勇夺双金奖（Double Gold），连同世界毡酒大赛的国家级冠军等荣誉，证明香港制造的顶级实力。另一经典珍稀毡酒（Rare Dry Gin）则两度拿下世界毡酒大赛香港冠军，融入21种草本与本地元素，层次丰富而平衡。

而最令人兴奋的，是他们持续创新的茶香系列——猫茶毡酒（Catnip Tea Gin）。这系列与人气插画家Kathy Lam（@Dawning_Crow）合作，酒标上的猫店长各种可爱姿态（滚地、披红披风变超人），完美捕捉喝完后如猫咪闻猫草般的放松与勇气。

系列前两话已大受欢迎：

第一话「凤凰单欉」：以顶级蜜兰香凤凰单丛乌龙茶为主，配西柚、生姜，带来清新优雅、甘甜热带果香，适合做清爽Gin Tonic。 第二话「大红袍」：选用武夷山岩茶之王大红袍，重焙火工艺带来深邃甘醇，佐以蜜柑、杜松子，沉稳疗愈，曾获2024 SFWSC金奖。

而2026年头炮，正是猫茶毡酒第三话——「鸳鸯」！这款新品把港式茶餐厅经典鸳鸯（奶茶+咖啡）搬进瓶中：以杜松子、柠檬、青柠、玫瑰、苹果打造优雅基底，浸酿两款顶级茉莉花茶（茉莉龙珠与毛峰香片），最后加入本地烘焙的埃塞俄比亚阿贝果娜西达摩ELTO 74158水洗咖啡。茉莉花香遇上咖啡的杏桃、白花与伯爵茶般迷人气息，层次惊艳，完美改编鸳鸯神髓。酒标上那对形影不离的猫狗拍档，象征个性迥异却能和谐共存的风味。无论纯饮细味变化，或加冰做Gin Tonic，都带来前所未有的「茶酒啡」体验。

价格：单瓶HK$598，礼盒装HK$698（限量，值得入手收藏）。

除了产品线，N.I.P还积极推广深度体验：酒厂导赏团（60-75分钟）让你近距离接触「April」、听创业故事、了解蒸馏科学，最后免费试饮多款作品，轻松又充实（需至少8人成团）。

他们也走在可持续发展前沿，采用ecoSPIRITS闭环系统，与保乐力加合作，为Absolut、Beefeater等国际品牌提供零玻璃废弃的分发方案，真正做到环保与商业双赢。

从一砖一瓦的工厦，到香港国际机场免税店唯一本地烈酒品牌，N.I.P无名氏用行动证明：香港精神不只在金融与速度，也能酿进一瓶瓶带有本土灵魂的毡酒。或许，下次你举杯时，会多一份对这座城市的骄傲与感动。

官网：nipdistilling.com