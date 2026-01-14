南投信义乡双龙七彩吊桥壮丽美景 × 东埔彩虹瀑布负离子满满疗愈之旅｜2天1夜温泉放松行程

都市人最需要的，就是被满满负离子包围的深呼吸。这趟2天1夜，我从台中高铁站出发，直冲南投信义乡，挑战全台最长最深的双龙七彩吊桥、近距离感受双龙瀑布的震撼、夜宿东光行旅泡私人温泉，再清晨健行迎接彩虹瀑布的梦幻光影，最后回到台中市区续住一晚，完全把身心都洗到像新的一样！

Day 1

挑战全台最长七彩吊桥│双龙七彩吊桥

中午从台中高铁站，沿台21线蜿蜒上山，约1. 5小时后便抵达双龙部落停车场。一下车，空气就清新到让人深吸一口忍不住赞叹。再走大约1公里的小斜坡后，终于看到那道横跨峡谷的双龙七彩吊桥！

这座桥长342公尺、最高处距谷底110公尺，是全台湾最长最深的景观吊桥。桥面设计成七彩阶梯（每50公尺换色，共420阶），而且大部分路段还是镂空网格，踩上去微微晃动，往下看就是深不见底的峡谷与奔腾溪流。我有惧高症的人，一鼓作气走到吊桥上，最初不敢向下看。但风一吹，满满负离子扑面而来，远处层层叠叠的青山，还有山谷美景瞬间抓住我的视线。阳光洒在彩虹桥面上，像一道真实的彩虹横跨天际，我边走边拍照，慢慢忘了害怕。

来到吊桥尽头，便是双龙瀑布观景台。瀑布就在咫尺，吸收满满的负离子后，便再次踏上双龙七彩吊桥，以不同角度，再次欣赏山谷的如画景色。

双龙七彩吊桥

地址：南投县信义乡光复巷

票价：全票台币100元、优待票台币70元、特惠票台币30元（儿童、老人等）。需线上预约购票（南投好好玩官网或Klook），现场不售票。

开放时间：夏令（3—9月）08:00—17:00（最后入桥15:30）；冬令（10—2月）08:00—16:30。周三公休。雨天或雷雨可能暂停，事先查官网。

电话：049-2009203（步道服务专线）南投县风景区管理所：049-2246058或049-2246059

提示：吊桥限载250人，禁止轮椅、推车、宠物。吊桥入口处设小食亭，但建议带备饮品前往，尤其于夏天，要做足补水防晒。

入住东光行旅│享用房内私人温泉

来到南投，别急著匆匆离去。走过吊桥的刺激与美景后，驱车前往东埔温泉区，Check-in 东光行旅。这间旅馆位置极佳，正好坐落于玉山与八通关古道的最佳中继点，对喜爱登山的旅人来说，交通便利、补给方便，更深受外国背包客与登山客青睐。

东光行旅走的是朴实亲切的风格，没有华丽的装潢，却有满满的山林真挚。部分房型设有私人汤屋，直接引自望乡山麓的弱碱性碳酸泉——水质清澈无色、无味，泉温约47°C，滑顺细腻，被誉为养肤的「美人汤」。泡在深浴缸里，推开窗便是层层青山，疲惫瞬间被热气与山风带走，整个人像被大自然轻轻拥抱。

若想更贴近山林，旅馆的露天泡汤池与温泉戏水池绝对不能错过。清晨在微光中浸泡，或黄昏时分看夕阳染红山头，都能让人完全沉浸在疗愈的氛围里，负离子满满，呼吸都变得轻松自在。

晚餐时间，主厨选用当地时令新鲜食材，搭配一人一锅的温泉火锅（也有中式合菜可选），汤底温润清甜，肉片鲜嫩、蔬菜脆甜，每一口都尝得到山林的纯粹滋味。在这片被大自然包围的山间，根本不需要奢华的享受，简单朴实的美味与温暖，已是千金难换的幸福。吃饱喝足后，幸运的话，抬头便是满天繁星，与三五好友沿著陈有兰溪畔散步，听溪水潺潺、风吹树叶沙沙，夜色静谧而温柔。

东光行旅（Dongguang Hot Spring Hotel）

房价：每晚每房由台币2,000起 地址：南投县信义乡开高巷72之2号

电话：（886）049-2701105

网址：按此

Day 2

清晨健行欣赏水雾彩虹│彩虹瀑布

一夜好眠，吃过早餐，便跟原住民——圣杰前往彩虹瀑布。清晨山林空气清新，沿八通溪谷上坡。步道加楼梯虽然有点陡，但沿途花草树木环绕，已经让人心情大好。经过红色彩虹吊桥时，还可俯瞰山谷美景。

沿途绿意盎然，还会经过红色彩虹吊桥。

从吊桥再走一小段，彩虹瀑布终于现身！30-40公尺高的瀑布从山壁直泻而下，水流拍打深潭激起大量水雾。当阳光角度完美，水雾折射出一道完整七彩虹横跨瀑布上方，梦幻到像童话世界。不妨张开双手站在潭边，负离子浓到觉得皮肤在喝水，整个灵魂都被洗涤。

回程时，还可充满风味的地方来一碗爱玉冰。

圣杰带我们参观原住民的老房子

全台唯一五教合一圣域│金陵山宗教休闲园区探秘

对宗教有兴趣的话，可以前往金陵山宗教休闲园区。这是台中雾峰区一座独一无二的宗教与艺术融合之作，全台唯一以「五教合一」（一贯道、道教、佛教、天主教、基督教）为理念打造的休闲园区，占地约30公顷，由创办人汤文万先生与妻子共同发心兴建，秉持「疼别人、疼厝边，如同疼自己」的温暖理念，将不同宗教文化以艺术形式呈现，让参观者不仅能欣赏宏伟建筑，还能在山区清新空气中静心祈福、拍照散步。

园区三大主建筑各代表不同信仰，气势磅礴却充满包容：白阳圣庙象征一贯道，高54米的三层建筑外墙以景泰蓝纯红铜镶嵌，可保存千年。大殿天花板镶嵌999片纯金金箔的巨大「道」字雕塑，环绕九龙浮雕柱子，象征实现「不休息菩萨」与弥勒家园的愿景。

白阳圣庙仿北京天坛建造。

至善园融合佛教与道教，仿北京紫禁城四合院宫殿式设计，座北朝南，主殿供奉全台最大最重的室内坐佛——地藏王菩萨，殿高约七层楼、无梁柱、纯金黄金盖顶，殿前世界最大九龙壁，高22米、宽65米，飞龙栩栩如生，据传兴建时挖到「五色土」活龙穴，为感恩上天而建，冬暖夏凉的汉白玉「福禄财子寿」五尊像更添吉祥。

至善园当中有不少文物

圆满教堂代表天主教与基督教，占地1045坪，被誉为东南亚最大教堂，挑高18米拥有天然回音效果，融合古罗马圆窗、巴洛克雕饰、洛可可与哥德式尖塔，前方喷水池与欧式花园石雕镌刻耶稣受难故事，曾是《败犬女王》《我的妻子们的战争》等偶像剧取景地。

圆满教堂

金陵山宗教休闲园区

票价：入园门票多数免费或捐献式

地址：台中市雾峰区峰谷里峰谷路900号（雾峰山区，导航「金陵山宗教休闲园区」或「白阳圣庙」即可）

电话：（886）04-2333-8899（金陵山企业股份有限公司询价/联系专线，可询问开放时间、活动或导览）

开放时间：约09:00—16:30（建议白天参观，避免夜晚；园区全天可进出，但主建筑内部以白天为主，旺季或节日可能延长，请电话确认）

网址：官网

台中市区长荣采‧寓│享都会轻奢

中午退房下山，约2小时回到台中市区。续住长荣集团2025年底新开的「采‧寓 halo house」（七期附近），极简北欧风设计，全馆处处呼应邻近国家歌剧院的艺术感，汇聚「hospitality（款待）」「art（艺术）」「leisure（休闲）」「opera（美声）」四元素。15楼共享空间Les Amis交谊厅，提供免费咖啡、茶饮、气泡水，另有自助洗衣房，十分方便。1楼与卡啡那（CAFFAINA）合作，推荐法式牛肉可颂、熏鲑蛋沙拉贝果、嫩煎鸭胸咸派等，开启新一天。

房间通透明亮，走简约轻奢路线，以温暖明亮的「美拉德色系」（烘焙过的暖黄、浅棕、焦糖、红砖、米杏等自然色调）为主，营造自主随兴、舒适自在的氛围。空间明亮通透，处处融入德国KARE艺术品，细节设计超有质感。浴室配备高级沐浴组与名床，完美延续山上放松感。

15楼共享空间Les Amis交谊厅

采‧寓 halo house

房价：每晚每房台币3,000起

地址：台中市西屯区市政北七路189号

电话：（886）04-22589688

网址：官网

陈允宝泉老店│扫经典伴手礼

还有别忘记到「陈允宝泉」总店！这可是台中百年老店、伴手礼界常胜军！香气满店，店内陈列满满的经典商品，必买首推经典太阳饼——外皮层层酥松、入口即化，内馅使用优质麦芽糖调制，香甜却不腻口，一咬下去奶香四溢，甜度适中。再来是360度无死角蛋黄酥（台中十大伴手礼三冠王得主），外皮酥脆到掉渣，内馅满满咸香蛋黄＋松绵红豆沙，每一口都均匀饱满，红豆颗粒还带点嚼劲。凤梨酥同样超赞，凤梨馅酸甜平衡、果肉颗粒明显，不会过甜或黏牙。

店内设有试吃区，服务人员热情招呼，份量慷慨大方——太阳饼、蛋黄酥、凤梨酥、小月饼、桃山香柚、御丹波（乳酪红豆饼）等热门品项几乎都让你先尝一口！试到停不下来，「这个好吃！那个也好吃！」愈试愈有选择困难，全都想买。买来做手信，必定无投诉！

陈允宝泉总店

地址：台中市中区自由路2段36号

电话：（886）04-22222257

网址：官网