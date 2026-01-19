天空中的奢华绿洲：宠物友善、美食胜地与传统匠人工作坊的完美假期

加拿大奢华品牌Fairmont首次登陆日本，选址芝浦区全新地标BLUE FRONT SHIBAURA南塔35至43楼。从羽田机场坐单轨电车只需13分钟，抵达滨松町站步行8分钟就到酒店。来到35楼大堂，视觉即时被震撼。270度景观十分开扬，落地玻璃窗外视野无遮无挡。正前方就是曾经凌晨排队抢鲜的筑地市场，一边是晴空塔、另一边是永远经典的东京铁塔，再转个角度，便是曾经踩单车经过的彩虹桥。以前来东京湾附近，总觉得这一带只是仓库与货柜的工业区，没想到短短几年，高耸的海景豪宅与顶级酒店已悄悄林立。芝浦正从昔日的后工业地带，蜕变成继六本木之后、东京最受瞩目的新兴高级生活圈。因为紧邻水岸，这里比六本木多了几分浪漫海风，也比银座来得从容不迫，成为许多人心中「下一个想住下来」的东京梦想之地。

宠物友善「PAW-tastic」计划

一楼大堂即营造出低调温暖的氛围，宾客可享免费代客泊车。但真正的欢迎来自酒店的「首席快乐官」（Chief Happiness Officer）——Serene。这只温柔的黑拉布拉多寻回犬，在开业筹备期时仅1个月大即被酒店团队收养，象征Fairmont包容的奢华理念。经过日本畜犬俱乐部（JKC）认证训练的Serene，每天（除周一、周四休息外）在大堂温柔迎接宾客，瞬间融化旅途疲惫。她的存在也延伸至宠物友善的「PAW-tastic」计划，允许15公斤以下狗狗入住，并提供专属床铺、围巾、玩具和零食等礼遇。

宽敞空间x都市美景x奢华配备

酒店由澳洲知名BAR Studio团队设计，将日式传统美学融入现代奢华，总共217间客房与29间套房，面积从52平方米起跳，套房更达88平方米以上，在东京这样空间珍贵的城市，简直是难得的享受。

设计上充满贴心的细节，例如窗边的梳化椅并不完全靠窗，留有空间让客人不需屈身，也可面向窗外安坐，欣赏景色。

我入住金尊楼层的东京铁塔景观房，推开门那一刻，玄关处的皮制长凳与行李专区便已让人感到贴心。房间明亮通透，浅木色家具搭配大理石元素，整个空间散发低调优雅。落地玻璃窗将室外的都市气息延伸至室内，却能将尘世烦器完全隔离于外。躺在宽大的King Size床上，目光自然投向落地窗外——东京铁塔近在眼前，夜晚时分灯光点亮，红色轮廓在城市夜空中格外迷人。运气好的日子，清晨拉开窗帘，还能捕捉到远方富士山的雪顶轮廓，那种震撼真的只有亲身体验才懂。

浴室设计同样讲究，淋浴间、洗手间与衣帽间均为独立空间，与睡房以趟门分隔，私密性十足。所有卫浴设备来自顶级品牌Kohler，洗漱用品则是纽约高级香氛Le Labo的经典系列，淡淡木质或玫瑰香调弥漫开来，让每次沐浴都像小型spa。房内还配备Dyson Supersonic吹风机，高级房型更添Airwrap多功能造型器，吹头发变成一种享受。其他细节包括Bluetooth Marshall音响，音质饱满有力；Nespresso咖啡机搭配电子温控手冲壶，以及精致日式茶具，让人在房间里就能悠闲听音乐、冲一杯完美咖啡。

酒店还有多款客房和套房，各有千秋各有特色。像这间The View套房，落地玻璃窗把室外框成风景画作，置身当中就像拥有整个东京湾。

人生必去——东京半空中的按摩池

东京费尔蒙的水疗与泳池区绝对称得上人生必体验之一。我尝试了招牌的Calm Mind疗程，简直让全身至全心也感觉受宠。但印象最深，还是犹如飘浮于东京半空的泳池和按摩池。

水疗与泳池区位于酒店35楼，设有建身室、雾气桑拿、干式桑拿、室内泳池、室内按摩池和室外按摩池等。20米室内无边际泳池，犹如与天际融为一体，泡在池边俯瞰玻璃窗外景色，恍如身处飘浮东京之上的太空船内。至于室外按摩池，与东京铁塔之间更是无遮无挡，无论日景或是夜景，都被浪漫、奢华包围。

打造最新高级美食胜地

来东京费尔蒙的，除了住宿和水疗享受，还有冲著餐饮享受而来的。酒店设有多间餐厅和酒吧，每处都配上那种让人舍不得移开眼的景观。Kiln & Tonic 是全日餐厅，我最爱这里的木烧薄饼，边缘焦脆、内里软糯，海鲜和蔬菜也新鲜得没话说，配上他们自家调的tonic水鸡尾酒，坐在露台吹风看铁塔和东京湾，真正的度假。Vue Mer 位于大堂，法日混搭风格超有味道，下午茶精致得像艺术品，尤其喜欢经典的甜品手推车，不要错过时令口味可丽露。

Vue Mer

日式下午茶

Migiwa的omakase以「新传统」（new-authentic）为理念，餐厅仅设有六席的亲密吧台座位，瞬即成为东京预约困难餐厅。主厨Takanobu Kayama同时精通日本两大最讲究技艺与传统的料理领域，属于极为罕见的职人，每道料理也处理得天衣无缝。日本料理还有otsuji 铁板烧，主打高质和牛。Driftwood 玩的是Yoshoku创意，季节食材重新诠释经典日西融合菜。轻松点的选择是 Yoi to Yoi，这里像升级版日本立饮吧，街头小吃变得精致，配 highball 或清酒，小聚超对味。最后，Off Record 是我的秘密基地，低调灯光、黑胶唱片和稀有烈酒，听著音乐看铁塔闪烁，一天就这么完美收尾。

otsuji铁板烧，主打高质和牛。

Off Record每晚有DJ打碟，播放怀旧黑胶音乐。

DRIFTWOOD酒吧

走进艺术世界、生活空间

东京费尔蒙本身就像一间美术馆！设计团队BAR Studio与本地策展人Interculture Art Inc合作，巧妙地把当代艺术融入空间。整体风格强调日本传统工艺与现代的融合，像织物、金继（Kintsugi）这些元素，到处可见，却不张扬，完美衬托酒店的宁静湾景与城市活力。

由西班牙艺术团队Wanda Barcelona的纸花艺术装置

大堂与公共空间最吸睛的是西班牙艺术团队Wanda Barcelona的纸花艺术装置，像一个室内花园，纸制的花卉植物错落有致，带来自然气息。另一亮点是日本艺术家Ishin Tanaka的云状悬挂雕塑，轻飘飘地悬在空间上方，营造梦幻氛围。在金尊楼层休息室，有日本艺术家Yasuaki Kuroda的纺织装置，用彩色线条抽象捕捉东京的暖调与湾畔蓝色，很有层次感。Vue Mer大堂酒廊则是柏林艺术家Tomislav Topić的作品，灵感来自日本和纸（washi），融合本地与国际风格，细看很有质感。这些艺术品，都让人不时停下脚步，驻足欣赏，不知不觉，更懂得放慢脚步，留意身边的大小感动事物！

东京文化体验

别以为去京都才应该感受文化体验，日本国内指定的「国宝与重要文化财重要文化财」，东京都占约二千八百多件，为全国第一，主要因为东京国立博物馆等大馆藏了大量美术工艺品。想深入感受，可参加费尔蒙礼宾团队为住客设计的文化与艺术体验活动。

90分钟芝大神宫与芝公园人力车之旅

这可不是随便坐坐车那么简单，而是专为酒店住客量身订做的独家路线，由超人气的「东京力车（Tokyo Rickshaw）」团队负责。拉车的车夫大多是型格型壮男，最惊讶，还有甜美型美女。位位体力满分，笑容更是超班。当天有点冷，Mao还为我们盖上温暖的毛毯！

我的车夫便是短发可爱、活力充沛的美女Mao，人力车由酒店出发，坐在人力车上晃晃悠悠穿过芝公园。风吹过来超舒服，沿途经过增上寺、芝大神宫这些隐藏版景点，Mao边拉边当导游，满头大汗仍然保持笑容和活力，分享各种冷知识，例如神社和寺庙到底有什么分别、芝浦区的历史，还有解答我提问关于成为人力车夫的原因和程历。话语中，没有抱怨，只有热情。几位年轻人的汗水和热诚，为行程划上令人印象最深刻的风景！

200年历史传统染布工作坊

传统染布工作坊听起来文艺，其实上手超简单又疗愈。酒店安排来到浅草区拥有200年历史的「蓝熊染料株式会社」，在植物染料世家Morito Yamazaki老师亲自指导下，便可以自己动手，用天然植物染料创作一块亲手制作的染布手帕，满足感100分。过程中，老师会讲解日本植物染的历史，更有机会欣赏老店的古物，长见识也长知识！

隐藏版匠人手绳工作坊

龙工房（Ryukobo）创业于明治22年（1889年），目前由四代目福田隆与五代目福田隆太父子共同经营，是东京都内唯一从绢糸选材、染色、设计到组纽一贯制作的工房。福田隆可说是国宝级人物，曾被选为奥运火炬手。品牌客户群超重量级，包括皇室、歌舞伎界、茶道家元，甚至落语家和相扑力士都爱用他们的作品，品牌还为Hermès、电影道具设计过组纽（kumihimo）作品。

两父子十分注重纯国产绢糸，与群马县养蚕农家合作，推广「纯国产绢マーク」。组纽（kumihimo）工艺工作坊基本上是小班教学，从零开始学编织，最后带走一条亲手做的手绳。编织时，考的不只是手艺，还有耐性和专注度。每个组纽都像在跟自己对话，从手绳的完整度，可以看得出编绳者的个性，每条手绳也是独一无二。

东京费尔蒙／Fairmont Tokyo／フェアモント东京

地址：东京都港区芝浦1-1-1（BLUE FRONT SHIBAURA Tower South 高层楼层）

电话：+81 3-4321-1111

官方网站：www.fairmont.com/en/hotels/tokyo/fairmont-tokyo.html