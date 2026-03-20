肾脏保卫战｜四招饮食秘诀延缓肾功能恶化｜徐大基中医师

「医生说我肾功能衰退，难道只能等洗肾？」这是许多慢性肾脏病友的焦虑。其实，饮食正是守护肾脏的关键武器！透过科学调整每日餐桌，既能减轻肾脏负担，又能延缓病情恶化。

一、精准控制蛋白质：质比量更重要

✅ 低蛋白饮食是核心原则

肾功能衰退时，过多蛋白质会产生大量含氮废物，加重肾脏负荷。建议：

CKD 第3-4期 ：每日蛋白质 = 每公斤体重 × 0.8克

：每日蛋白质 = CKD 第5期/洗肾前：降至每公斤 × 0.6克

⚠️ 但需搭配足够热量，避免肌肉流失！

✅ 首选「优质蛋白」

将有限份量留给高生物价蛋白质：

✦ 鸡蛋 ✦ 鱼类✦ 低脂乳品 ✦ 鸡胸肉、猪瘦肉等，避免加工肉品（香肠、火腿）及内脏类高磷食物。

二、严防「隐形杀手」：高磷、高钾、高钠

🔸 限磷行动：保住骨骼健康

肾功能下降时，磷易堆积导致骨病变。避开「磷添加物」：

✘ 碳酸饮料 ✘ 加工零食（洋芋片、泡面）✘ 火锅料（丸类、饺类） ✘ 奶精、可可粉

🔸 控钾攻略：预防心律不整

严重高血钾可能引发心脏骤停！高钾地雷食物：

✘ 生菜沙拉 ✘ 香蕉、奇异果、哈密瓜✘ 番茄酱 ✘ 薯类（马铃薯、地瓜）

✅ 去钾技巧：蔬菜切小段汆烫后弃汤，水果每日限1拳头量。

🔸 减钠关键：阻断水肿高血压

每日食盐 < 5克（约1茶匙），谨记：

✘ 酱料（沙茶酱、豆瓣酱） ✘ 罐头、腌渍品✘ 汤汁、卤汁 ✘ 面线、油面

✅ 善用香辛料：葱姜蒜、柠檬汁、花椒提味。

三、热量要充足：避免身体分解蛋白质

许多肾友因忌口导致热量不足，反而加速肌肉流失！

✅ 每日建议热量：每公斤体重 × 30~35大卡

✨ 安心补热量技巧：

✦ 烹调用油：橄榄油、苦茶油

✦ 低蛋白点心：藕粉羹、冬粉、粉圆

✦ 糖类：蜂蜜、果糖（若无糖尿病）

四、水分管理：依排尿量弹性调整

⛔ 不是所有肾友都需限水！

严重水肿、气喘/少尿者 ：严格限水，每日水份 = 前一天尿量 + 500~700c.c.

：严格限水，每日水份 = 前一天尿量 + 500~700c.c. 无水肿者：不需严格限制，还建议适当多饮水，但避免狂饮。

✅ 小口分次喝，能避免胃肠不适。

营养师小叮咛 💡

「肾脏饮食需个体化！定期监测血钾、血磷、白蛋白等数值，并每3个月与营养师调整计划，才能精准延缓肾功能恶化。」

结语

肾脏病不是绝路，吃得巧比吃得少更重要。掌握「优质蛋白、限磷钾钠、热量充足」三大战略，就能为肾脏争取更多时间。