经纪话要年年检视保单 其实哪些事项要检视？

保险C语
保险C语
杨娟博士(Christine)
2025-11-18 08:45 HKT
香港市民普遍都有买保险，但买了保险后是否就代表一劳永逸？答案当然不是，客户其实需要定期检视保单。随著医疗科技不断发展，同时新型疾病层出不穷，保险公司会因市场需要而推出新产品，或优化现有的保单条款，以应付新兴风险，确保为客户提供的保障能够与时并进。

与此同时，在检视保单时，也能提醒自己所购买保单的保障范围，因应人生不同阶段作出适当调整，确保保障切合实际所需。

病况改善或可省保费开支

检视保单的其中一个好处是，客户有机会因改善健康状况而获得调整保费。例如倘若客户当年因体重异常(超重或过瘦)而被保险公司就因体重问题而引致的疾病被列为不保事项或附加保费（俗称加loading），多年后经治疗和努力改善生活习惯下体重回复至正常范围，或病况得以改善，保险公司可以重新进行核保。评估风险后，可能会剔除该不保事项，或减低其附加保费。

按人生阶段调节保障范围

更重要的是，随著人生阶段转变，保障需求也会相应改变。例如刚刚组织家庭、生了孩子或者置业后，作为一家之主，客户的家庭财务责任大了，此时他们需增加人寿保障额，以应付因突发事情(例如重疾、意外)而影响生计或增加家庭财政负担。透过检视保单，专业理财顾问会因应客户的家庭实际情况，建议合适的保障额及产品种类，让客户及挚爱家人均获得全面保障。

另外，我也遇过一些情况，客户已忘记自己拥有什么类型的保障。因此，定期检视保单内容很重要，让自己能够清楚了解保单范围及限制。

总括而言，定期检视保单有助确保个人及家人的保障与时并进，充分应对不断变化的医疗需求及患病风险，并可按个人情况作出相应调整，获得最合适及与时并进的保障范围。注意一点，有些保单可能排除特定的疾病或事项，而不同的保险公司对病症的定义亦会有所不同，因此无论选择哪一种类型的保险产品，投保前应细阅保障范围及保单条款，并征询专业意见，以作出最佳选择。

