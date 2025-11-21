癌症治疗 | 罕见癌 NET 治疗突破：标靶放射疗法带来新曙光

神经内分泌肿瘤（neuroendocrine tumor，简称 NET）是一类罕见癌症，其肿瘤来源于人体的神经内分泌细胞，可出现在身体任何部位，当中又以肠胃道、胰脏及肺部最为常见。这类疾病由同时具备神经与内分泌双重特性的细胞引发，而这些细胞的主要功能是分泌激素，用以调节人体多项生理功能，对维持身体正常运作至关重要。NET 的种类极为繁多，不同类型的生长速度各有不同，从缓慢生长到快速增殖不等，部分类型甚至会表现出侵袭性及恶化特征。

欧美国家的NET发病率相对较高，亚洲则相对低一些。此外，进一步分析人群分布特点发现，随着年龄增长，NET发病率呈现上升趋势。根据最新研究，基于中国人群癌症监测点数据显示，NET在中国发病率为每10万人4.1例，而患者5年生存率维持在50%左右。

适用胃肠道胰神经NET

由于NET早期缺乏明显症状，因此发现时往往病情已经扩散，使治疗难度倍增。Lu-177-Dotatate疗法是一种新式的标靶放射治疗，专门为NET患者设计。这种疗法结合了放射性同位素Lu-177（lutetium）与肽类分子，形成能够精准靶向NET细胞的复合物。当这些复合物与肿瘤细胞表面的特定受体结合，它们会释放出放射能量，破坏肿瘤细胞。

Lu-177-Dotatate疗法适用治疗胃肠道胰神经内分泌肿瘤，治疗方案将考虑个体差异，根据患者具体病情和治疗初期反应，制订Lu-177-Dotatate疗法的疗程方案。通常情况下，患者会接受4次输液治疗，每次间隔8周，完成疗程后还需定期覆诊，以监测病情并调整治疗计划。

缩小肿瘤 增手术成功率

与传统疗法相比，Lu-177-Dotatate疗法具有多个优势，包括更精确的靶向攻击能力，减少对周围健康组织的损伤；副作用较轻微，可提升患者的耐受能力和生活质素。此外，Lu-177-Dotatate疗法在手术前作为辅助治疗同样有效，它能够帮助缩小肿瘤体积，从而增加手术成功率，提高整体治疗效果。

在延长NET患者的生存期和疾病控制率方面，Lu-177-Dotatate疗法取得了显著成功。一项针对晚期患者的随机临床试验显示，约16%接受Lu-177-Dotatate疗法患者，其肿瘤达到部分或完全缩小。该试验纳入了两批分别610名患者（剂量≥100mCi，用于安全评估）和443名患者（剂量≥600mCi，用于疗效和生存率评估）。然而需要注意，由于患者之间存在个体差异和疾病本身的多样性，治疗效果可能会不同。

NET是罕见且复杂的癌症，对患者和医疗界都是一项重大挑战。而Lu-177-Dotatate疗法作为现有一种突破的治疗方法，见证了对抗NET的新希望。

撰文：希愈医疗中心 临床肿瘤科专科医生 刘健生