颈纹暴露年龄 填充剂还是射频好？｜麦凯婷医生

随著年龄增长，颈部皮肤往往成为暴露年龄的「关键部位」。由于颈部皮肤薄、皮脂腺少，加上日常活动频繁，容易因胶原蛋白流失和重力影响形成横向颈纹（俗称「项链纹」）和垂直状的「火鸡纹」。现时市面上针对颈纹的主流疗程主要包括填充剂注射和射频技术，两者各有优劣。

填充剂疗程：立即见效但存潜在风险

填充剂（通常为透明质酸）通过注射至真皮层或皮下组织，填补凹陷皱纹并刺激胶原蛋白再生，从而改善颈部纹路。好处是注射后立即可见颈纹淡化，尤其适合中至重度静态纹路。而且医生可根据纹路深度和分布进行个性化注射，例如某一条颈纹特别深，可以针对性地填充。它的另一好处是可以配合肉毒杆菌素放松颈部肌肉，减少动态纹形成。

当然，填充剂也有它的坏处，例如填充剂若分布不均可能触摸到颗粒感，或因代谢不均形成结节；而且颈部活动频繁，填充剂代谢速度较快，填充剂通常只可维持6-12个月，需反复注射。而如果松弛非常严重的话，单纯填充可能显得不自然。

射频疗程：渐进式紧致但需多次治疗

射频（RF）通过热能刺激真皮层胶原蛋白收缩与重生，达到紧致皮肤、淡化纹路的效果。常见技术包括单极射频和双极射频。它的好处是安全性较高，一般无创或微创操作，避免注射相关的血管风险。而且不仅淡化纹路，还能提升皮肤紧致度和弹性。持久性亦较长，视乎仪器及个人体质，单次疗程效果可维持1-2年。

不过它的坏处是起效比较久，需要2-3个月等待胶原蛋白生长，而且需要多次治疗（一般3-6次）才可以获得理想效果。而且对于深层纹路的改善有效，比较适合初期的松垂。

如何选择？

由于两种方式都各有优劣，因此选择方面可以遵从以下原则：

• 轻至中度颈纹+皮肤松弛：建议首选射频疗程，整体改善皮肤质素。

• 深度静态纹为主：可考虑填充剂优先，或结合射频进行综合治疗。

• 高风险族群（如易留疤痕体质、凝血功能异常者）：更适合射频等无创方案。

• 预算与时间考量：若追求立即效果且预算有限，可选择填充剂；若注重长期效益且能接受渐进式改变，则射频更佳。

颈部年轻化疗程需综合评估皮肤状况、风险承受力及预期效果。填充剂与射频并非对立选择，现代医美更倾向结合两者优势（如先以射频紧致再针对深纹填充），以达到自然且持久的效果。无论选择何种方案，务必由医生操作，并术后遵循护理指引，才能安全有效地告别「年轮颈」。