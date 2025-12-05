脑中风的中医治疗及循证调护｜徐大基中医师

脑中风是一种急性脑血管疾病，是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞，导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病，包括缺血性和出血性中风。

糖尿病、高血脂、肥胖等疾病及不良的生活方式，如吸烟、不健康的饮食习惯、缺乏适量运动、饮酒等都是脑中风发病的危险因素。

脑中风的中医治疗

脑中风临床多按中风进行辨证治疗。脑中风分为出血性中风和缺血性中风，中医又分为中脏腑和中经络，凡是中风而神志不清者属于中脏腑，神志清者则属于中经络。

中脏腑多属出血性中风，在急性期多以西医措施为主；中经络多为缺血性中风，中医辨证治疗有其优势，有时可以中医为主治疗。一些中药制剂有较好的作用。步长脑心通胶囊为中药复方制剂，方由黄芪、丹参、当归、川芎、赤芍、红花、乳香、桂枝、没药、全蝎、地龙、水蛭、牛膝制成，具有活血化瘀、疏通瘀阻、通经活络等功效，其中水蛭含有多种生物活性物质，是作用强的天然凝血酶特异性抑制剂。

当脑中风经过救治，有的患者留有后遗症，如半身不遂，言语不利，口眼喁斜等。中风后遗症严重影响了患者的生活及工作，降低患者的生活质量。若抓紧时机，治疗得当，部分患者可恢复生活自理能力。

中风后偏瘫、抑郁、尿失禁、吞咽困难、循环障碍及其他并发症，如中风后顽固性呃逆（打嗝）、中风后抑郁等也可采用中医辨证用药或针灸等疗法治疗。

中医辨证治疗是重要的治疗方法，如为气虚血瘀型则治以益气活血、祛瘀通络，方用补阳还五汤加味；风痰阻络型治以养血祛风、化痰通络，方用大秦艽汤加减；肝肾阴虚型治以滋补肝肾、养血和络，方用地黄饮子加减。

对于中风，唐宋以前，《内经》《金匮》多以“内虚邪中”立论，认为外风是中风的主因，治疗多用小续命汤等。小续命汤的组成为：麻黄、桂枝、人参、干姜、甘草、川芎、杏仁、附子、防风、防己、黄芩、白芍。

针刺疗法、艾灸等是中风后遗症的重要治疗方法。针灸疗法可提高局部气血流量，升高局部温度，缓解局部痉挛，能提高机体免疫功能、内分泌功能及自主神经功能，恢复失衡的机体状态。具体取穴依不同的后遗症及其临床分型取穴不同。

脑中风的循证调护

早防早治

脑中风尤其是出血性脑中风预后常不良，严重脑中风可造成永久性神经损伤，急性期如未及时治疗可造成严重的后果，甚至死亡。平时针对脑中风的高危因素，如高血压、糖尿病、高脂血症、短暂性脑缺血发作的治疗，戒烟戒酒等，是减少脑中风的基础措施。早防早治是预防突发严重脑中风的关键。

对有先兆表现的患者，一定要提高警惕，及时就医；脑中风一旦发生，要争分夺秒，以最快的速度送医院就诊，才能赢得抢救的黄金时间。

起居有常

高血压患者，尤其是老年不稳定的高血压患者，注意平时生活规律。早晨醒来，不应急于起床，应先仰卧于床，活动四肢和头颈部，使四肢肌肉和血管平滑肌恢复适当张力，以适应起床时的体位变化，避免引起头晕。然后慢慢坐起，稍活动几次上肢，再下床活动，这样血压不会有大的波动。

中午小睡片刻，或闭目养神，晚上按时就寝，避免熬夜。睡前温水泡脚，然后按摩双足及双下肢，促进血液循环。睡前适当喝水，以免夜间缺水引起血黏度升高，导致晨起高血压。

合理运动

一般以温和的运动方式为主，不宜进行剧烈运动。如果晨起血压偏高者，应暂时避免晨练，待晨起高血压得到控制后再安排晨练。对于长者要特别避免过早起身运动，一般建议待太阳出来才起身运动。避免长时间久坐打麻雀；在排便时切忌屏气用力，否则有诱发脑出血的危险。

注意温差

因老年人对寒冷的适应力、以及对血压的调控力都较弱，因此室内外温差要适宜，室内温度不可过低，冬日，尤其是北方，室内温度不可过高，并保持通风。

以上资料摘自作者徐大基教授编写的《高血压治疗与中医调养》一书，此处有删减，供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。