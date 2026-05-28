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张诺 - 寻访岳麓书院 | 任意行

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张诺
16小時前
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生活 专栏
內容

　　从香港出发去一趟小旅行，有了高铁的方便，拣了从未踏足的湖南长沙，到埗后第一个景点是岳麓书院。

　　穿过湖南大学的青春人群，一道古朴的山门静静矗立在岳麓山脚下。踏入院门，喧嚣仿佛被瞬间按下了消音键，是游人自觉放轻了的脚步声、压低了话语声。

　　书院始建于近千年前的北宋，是中国古代四大书院之一，历经宋、元、明、清，弦歌不绝。南宋理学家朱熹、张栻曾在此开坛会讲，盛况空前，据说吸引了上千学子前来聆听。

　　此刻，午后的阳光斜斜地照进空荡荡的讲堂，那些曾经回荡的激昂思辨、会心笑语，早已消散在岁月里。但站在这光影中，你仿佛仍能感受到一股气场，那是近千年来，无数人对学问最纯粹的追求与信仰，所沉淀下来的分量。

　　庭院深深，格局方正，处处透着一种古典的秩序感。讲堂、藏书楼、文庙，沿着中轴线依次排开。

　　书院里有一副著名的对联：「惟楚有材，于斯为盛」。读起来有几分傲气，但当你亲身走过这里的每一块砖石，看过那些被岁月磨得光滑的门槛，便会觉得，这句话说的不仅是辉煌的过去，更像是一句无声的期许，说给每一个路过的人听。

　　书院的后花园别有洞天，那是属于文人的雅致，曲径通幽，泉水潺潺，你会自然慢下脚步。我寻了一处石櫈坐下感受那份闲适，微风拂过竹叶，沙沙作响，像是千年前的读书声在回响。

　　四大书院，岳麓之外还有河南应天和嵩阳书院，以及江西白鹿洞书院，希望以后可以一一到访。

张诺

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