梁晶 - 中西医结合治疗 防控慢性阻塞性肺病 | 中大说中医

据调查显示，逾半慢性阻塞性肺病患者一年内曾因病发需求诊，为取得更全面防控效果，结合中西医学双管齐下的治疗方案，成为预防复发及提升生活质素的不二之选。



文：梁晶 图：资料图片



慢性阻塞性肺病（COPD，俗称慢阻肺）多与长期吸烟及空气污染有关，患者常年受咳嗽、气促、痰多困扰，稍一转季或遇上雾霾，便可能出现急性恶化，甚至需要入院治疗。近年香港调查显示，超过一半患者一年内曾因急性发作求医，反映疾病控制并不理想。



现时公营医疗体系虽然设有复康计划，包括呼吸训练、物理治疗及带氧运动，但问题往往出现在「出院之后」。不少患者回到社区后缺乏持续支援，难以维持训练习惯，加上对疾病认识不足，最终陷入「发作→入院→出院→再发作」的循环，生活质素大打折扣。



在这样的背景下，中西医结合治疗逐渐受到关注。西医在控制急性症状方面具明确优势，例如使用支气管扩张剂、吸入性类固醇等，有效改善气道阻塞及炎症；但对于减少复发、改善整体体质，中医则提供了另一种思路。



近年的研究为中医介入提供了更具说服力的证据。由钟南山院士团队主导的一项大型随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究发现，在常规西医治疗基础上加入中医古代经典名方——「玉屏风颗粒」，可显著降低中重度慢阻肺患者急性加重风险达三成以上，同时延长病情稳定期，改善生活质素。这类高质量循证研究，标志着中医药在慢阻肺管理中的角色，正由「辅助」逐步走向「整合」。



从中医角度看，慢阻肺属于「肺胀」、「喘证」范畴，其治疗强调分期与体质调整。在急性期，以清热化痰、宣肺平喘为主，协助控制症状；进入稳定期，则着重补肺益气、健脾化痰，减少再发作；而在康复期，更强调整体功能恢复，例如透过太极拳、八段锦等传统功法，配合呼吸训练，提升肺功能与耐力。随着相关研究不断累积，国家亦已发布《慢性阻塞性肺疾病中西医结合诊疗指南（2025年版）》，为临床提供更清晰方向。



免费论坛研讨病例



借此香港中文大学中医学院将于2026年6月7日（星期日）上午举办「中医慢性阻塞性肺病论坛」，汇聚权威，探讨慢阻肺的中医临床研究、急性加重治疗、特色疗法及康复措施。论坛免费报名，设病例研讨及问答环节，目的为推动中西医结合的治疗模式，提升慢阻肺的整体管理水准。截止报名日期为6月3日，详情见香港中文大学中医学院网页（www.scm.cuhk.edu.hk）。



香港中文大学中医学院临床部主任、

「中医肺系疾病及疫病工作室」负责人

梁晶博士



论坛旨在推动中西医结合的治疗模式，提升慢阻肺的整体管理水准。

辅以太极拳等传统功法，有助控制病情。