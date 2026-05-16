杨峥 - 危地马拉新料理浪潮先驱：Ana Cocina Local与Diacá | 峥活当下

近年来，危地马拉逐渐跃升为拉丁美洲餐饮界的新焦点。过去外界对中美洲料理的印象多停留在玉米饼、黑豆与街头小吃，但新一代主厨正透过重新挖掘本土食材、原住民技术与地方风土，将危地马拉推向世界高端餐饮版图。其中，最具代表性的两间新世代餐厅，便是位于危地马拉市的Ana Cocina Local与Diacá。两者虽风格不同，却共同强调料理应扎根于土地，而非模仿欧洲。



Ana Cocina Local由哥伦比亚主厨Nicolas Solanilla创立，其料理核心围绕「记忆」与「跨种族文化」。餐厅名称来自他的外婆Ana，象征他进入料理世界的起点，也让整体概念带有强烈个人情感。他提出「mestiza cuisine（混血料理）」的概念，融合哥伦比亚成长记忆、旅居经验与危地马拉在地食材，形成跨文化但高度个人化的风格。菜单大量使用本地农产品，如安提瓜番茄、Quiché黑盐、玉米与高地蔬菜，并以加勒比或南美风味点缀，使料理既在地又具有流动性。



Ana同时强调与小农合作及季节性生产，将永续理念落实于供应链。餐厅空间刻意营造温暖亲密氛围，融合侘寂与北欧美学，以木材与柔光打造非传统的高端用餐体验。开放式厨房与手工器皿，强化人与料理的连结。其代表菜如「番茄搭配黑盐」，以极简手法呈现风土本质，也展现将日常食材提升至精致料理的理念。2025年，Ana获拉丁美洲50最佳餐厅「最值得关注」奖，显示其国际潜力。



相较之下，Diacá更像是一场对危地马拉文化与土地的系统性探索。主厨Débora Fadul是推动「新危地马拉料理」的重要人物，她提出「根源探索料理（Cocina Explorativa de Raíz）」概念，透过研究食材、地理与文化之间的关系，建立完整的料理方法论。餐厅名称「Diacá」意为「来自这里」，直接表明其强烈的在地主张。



Fadul发展出「食材感官生态系统」，不止关注味道，也探讨食材背后的文化与情感连结。她走访各地农村，研究不同季节作物与生产者，并将玉米、豆类、香草与原住民食材转化为高端料理。Diacá的品尝菜单通常为8至12道，带有清晰的叙事结构，例如一道名为「Maíces」的菜式，以不同品种与处理方式的玉米（发酵、烘烤、磨粉）构成多重口感，呈现玉米在危地马拉文化中的核心地位；「Hierbas del Altiplano」则结合高地野生香草与清爽汤底，带出山区风土气息；海鲜菜如「Trucha con Recado」以当地鳟鱼搭配传统recado酱汁重新诠释经典风味；甜点如「Cacao y Frutas Nativas」则运用在地可可与热带水果，展现前哥伦布时期食材的当代表达。这些菜式不止是风味组合，而是将土地、历史与饮食记忆具象化的媒介。Diacá因此被视为新危地马拉料理的重要象征，不仅是一间餐厅，也是一场文化运动。



这两间餐厅的崛起反映出危地马拉餐饮文化的转变。过去拉丁美洲高端料理多由秘鲁、墨西哥与巴西主导，如今危地马拉开始建立自己的声音。Ana透过个人与移民经验构筑跨文化叙事，Diacá则透过系统性研究重建本土饮食身份，两者虽路径不同，却共同指出一个趋势：当代高端料理不再只是技术竞赛，而是文化、记忆与身份的表达。



随着这股浪潮发展，危地马拉也逐渐从旅游中转站转变为美食目的地。当主厨们将「风土」视为创作核心，料理便超越餐盘，成为承载历史、文化与未来想像的重要元素，标志着一个属于危地马拉的餐饮新时代。



杨峥

Ana的「有机番茄搭配黑盐与覆盆子伴冻汤」，清甜与酸香兼备，口感明亮。

Ana以无花果叶与辣椒包裹烹调的五花肉主食，外香内糯；伴以椰子油与香蕉、青木瓜酱和香草调配的酱汁，酸脆提鲜，充满热带风情。

Diacá主理人Débora Fadul是把危地马拉风土与文化传承推向国际的知名女厨师。

Daicá以怀旧技术烹制的黄玉米香蕉玉米粽，配甜瓜酱与乳酪等色彩缤纷的酱汁调味，把社群故事放进餐单里。

Daicá辣椒造型的朱古力甜点，借此强调辣椒为原住民饮食文化中的重要元素。