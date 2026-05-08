何明新 - 安徽文化科技探索之旅 | 猛料阿Sir讲古

上月「香港校董学会」获安徽省文旅厅支持，由主席林建华校长带领20多位香港校长、校董和教育工作者到安徽省(简称皖)，合肥和黄山市探索两地学生和老师如何进行交流，及探索不同领域的合作。



宋徽宗（赵佶1082年－1135年）于宣和三年（1121年）镇压地方暴乱后，把「歙州」改名为「徽州」。徽宗精于艺术书法，他所创的楷书「瘦金体」沿用至今。这是一座历史名城，发生了很多有名的历史事件，是曹操和孙权争霸之地，成语「投鞭断流」淝水大战所在地；这里又是文坛泰斗，李白、杜牧、刘禹锡和欧阳修等各领风骚之地，留下很多传诵于世的诗词和墨宝；军事方面，是朱元璋起兵之地，最后推翻元朝统治，建立明朝。



这里也名人辈出，有人称包青天的包拯，晚清时期汉人名臣李鸿章及以雄厚财力资助左宗棠攻打及最后成功收复新疆的红顶商人胡雪岩等。而和香港有密切关系的则有上任国家主席胡锦涛。



安徽是中国文化重地，徽州文化源于老庄道家学派与儒家学说融汇一起。在古代，在这文化薰陶下培育出很多踏上管治阶层的状元和进士级人物。今天，徽学、藏学和敦煌学被称为中国三大地方学。



在这「文化科技探索之旅」，我们观摩合肥五十中学（东校）的视艺和中文课，教师专业，学生专注投入。探访「蔚来」车厂，见证我国电动车的飞跃发展，体会「中国制造」的升级转型，以及未来出行方式的颠覆性变革。参观「国盾量子科技」，其算力及应用范畴之广无远弗届，走在世界前列。「科大讯飞」的各国语音翻译已覆盖近80个国家，AI的应用便利了商业和出行，拉近人与人之间的距离，打破语言的隔阂。



走访「黄山市」，攀石阶登黄山，遇迎客松、观云海眺奇石，也感恩那些挑夫的劳力把「心有余而力不足」的游人抬上山头，完登山之梦。「徽墨」以「落纸如漆、万载存真」成为文房瑰宝，而「歙砚」以质地坚润、细腻、发墨快且不损毛笔闻名，中国四大名砚之一，匠人精神在徽墨描金工艺和歙砚精雕细琢表现淋漓尽致。唯希望他们工作时获得适当的职安健保护。



表演艺术《黄山徽秀》生动呈现了徽商精神与黄山文化；而《徽州府有喜》沉浸式演出，带领观众跟随剧情转场游走于古城街巷，令人耳目一新。而由文旅局悉心安排的地道徽菜，也是舌尖上的另一体验。



整体而言，这次旅程既精彩又充实，安徽很适合香港学子前来交流，传统文化与崭新科技互相辉映，定会加深对祖国历史和一路走来发展的了解，对学习正确价值观和提高国家身份认同有极大帮助。



何明新

