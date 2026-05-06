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张诺 - 环球游园之旅 | 任意行

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张诺
11小時前
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生活 专栏
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　　园林是一首无声的诗，一道可游可居的梦。香港艺术馆正举行的「园美生活－－中外园林艺术」展览，宛如一部跨越地域的美学图鉴，邀请我们循着「造园、游园、赏园」三重意境，穿梭于东西方庭园的静好与壮阔之间。

　　展览汇聚逾百组珍藏，从北京故宫博物院到法国凡尔赛宫、芝加哥艺术博物馆，再到香港艺术馆自身，东西名园在画卷与文物中相逢。有清代皇家气派的《避暑山庄图》，也有文伯仁笔下江南文人理想的《南溪草堂图》；文征明的《兰亭修禊图》低诉着曲水流觞的雅集余韵，莫奈的《睡莲》与《睡莲池》则以层层光影，铺展法式花园的静谧浪漫。皇帝将相的豪侈巨园，与文人雅士玲珑的小花圃，在此共冶一炉，俨然一部贯穿时空的园林对话录。

　　若你钟情创作的灵光，务必细看张大千的《八德园迎客径》。大千先生曾于巴西营造八德园，广植故乡草木，叠石造景，将胸中丘壑化为真实山水。这幅一1966年的水墨设色金笺作品，可谓园中之园。画面左方数盆点景低调迎宾，巨石之后，松树以水墨渗化与石青点染，漫出氤氲气象，与小径旁淡蓝花朵遥相呼应。石头堆叠出幽邃空间感，小径被树石温柔遮蔽，曲径通幽，引人欲探究竟。这不但是一幅画，更是一个让灵感驰骋的隐秘入口－－园林，从来是文人蓄养心神、孕育创造的天地。

　　追求戏剧感的朋友，则不可错过来自凡尔赛宫的油画《恩克拉多斯喷泉》。这座喷泉由法国雕塑家加斯帕德．马西兄弟主导设计，取材希腊神话中奥林匹斯神与提坦巨神之战。画面中央，被惩罚的巨神恩克拉多斯在层岩中挣扎，泉水自他张开的大口喷薄而出，形如怒吼，为静谧花园注入一股惊心动魄的动感。一座会「发声」的雕塑喷泉，是权力与想像的结晶，也让西洋花园的理性秩序中，迸发出原始而壮丽的情感力量。

　　从东方曲径通幽的静观，到西方神话喷泉的雄浑，园林始终是人间对乐土的投影。趁暑气未盛，来一趟香港艺术馆，让这些画中园、园中画，带你潜入一场无分疆界的美学行旅。

张诺

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