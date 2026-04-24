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查小欣 - 宫廷全家福 | 查乜料

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查小欣
6小時前
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生活 专栏
內容

　　全女班去历山大厦北京楼吃晚饭，美心集团公关大姐Una安排的菜式氹味蕾又颜值高，大家忙住食同笑，仲要忙打卡。

　　「宫廷全家福」先声夺人，巨型金盘上齐集10款招牌前菜，包括：葱油凉拌红蜇头，五香熏鱼，绍兴酒糟醉鸡，麻酱鸡丝粉皮，茉莉花茶烟素鹅，镇江糖醋小排骨，宫廷脆鳝，桂花糖莲藕，成都陈皮辣牛肉，扬州龙青瓜，加上干冰效果，仙气涌现，佐以好友珍藏的红酒，谈兴更浓，幸全是凉菜，不怕放着打卡十多分钟。

　　型如灯笼的鱼香灯笼虾，虾肉爽鲜，酱汁惹味。原盅松茸鹿筋螺头炖汤，清润微微黏嘴，菇味清香。

　　在北京馆子有师傅来席前表演拉面司空见惯，意想不到的竟是位女拉面师，娴熟地将面团叠叠拉拉，姿势妙曼，如变魔术，面团在她手中顷刻变成丝丝幼面，还是首次见女拉面师，又是打卡时间。

　　来到北京楼，必吃烤北京填鸭，包薄饼有专人代劳，饼皮自家制，特别软绵，烤鸭皮香脆肉嫩滑。

　　苗族金汤酸菜鱼，金汤橙红色，喜气洋洋，用东星斑起骨啖啖肉，金汤鲜酸微辛，放在填鸭之后，除腻醒胃，最佳配搭。

　　扇影金华蔬，华丽登场，手工菜，用薄片金华火腿、笋、冬菇、红萝卜配小唐菜，砌成一把打开的纸扇，青瓜作碧玉扣，黄色蛋丝作扇穗，颜色层次分明。

　　牛肉馅儿饼，饼皮松软，牛肉馅多汁，至爱。韭菜肉馅儿饼亦人人赞。

　　甜品两款：香蕉取代苹果做旋风拔丝；金陵驴打滚，煎至微焦，入口先脆后软糯。好啱全家福或款客的菜单。

查小欣
 

首见女拉面师，拉面姿态妙曼。
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