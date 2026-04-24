何明新 - 日本入侵－－「萧红」死「张爱玲」逃 | 猛料阿Sir讲古

看书是自小培养的兴趣，小时候居于离岛，每天搭油麻地小轮到市区上学来回用上数小时，不同内容和领域的书就成为最好的良伴，朱自清的《荷塘月色》、《背影》和三毛（陈懋平）的《撒哈拉沙漠的故事》、《雨季不再来》等都是当时我最喜欢读的。



而中国两位文坛巨匠萧红和张爱玲的不朽巨著也曾涉猎，但对他们有多些了解则是后来当了警察，在港岛不同警署驻守时都有机会接触到她们留下的足迹，今天仍可见到。很不幸地，他们都是在日本入侵中国时的受害者，萧红间接被日本人害死，魂断香江。张爱玲侥幸逃出日占香港走到上海，后重返香港再到纽约，战争的伤害和彷徨一生未能磨灭，最后客死异乡。



张爱玲1920年生于上海，父母离异，在私塾学习后转读英文学校，1938年中学毕业时获得奖学金到英国伦敦大学深造，因欧战而于1939年改到香港大学文学院。她说：「在香港读书的时候，我真的发愤用功了，连得了两个奖学金，毕业之后还有希望被送到英国去。我能够揣摩每一个教授的心思，所以每一样功课总是考第一。然而战争来了，学校的文件记录通通烧掉，一点痕迹都没留下。那一类的努力，即使有成就，也是注定了要被打翻的吧？」张爱玲始终没有拿到那一纸文凭。1942年逃离香港，避难返回上海。战争彻底打碎了她的学院之梦，由于生活的窘逼，她最终走上了卖文章讨生活的道路。



与张爱玲同时代的萧红，1911年端午节生于黑龙江省，男女感情事同样坎坷，一生颠沛流离，游走于东北、上海、日本东京、北京、西安、重庆和香港等地从事写作及学术工作。萧红一生中有多段婚姻，不可说是美满。1930年代日本侵华，她与文化界积极参与及组织抗日活动。1940年初与丈夫端木蕻良逃避战火从重庆到香港，居于尖沙咀。后成为「中华全国文艺界抗敌协会香港分会」会员。7月，她因病入住玛丽医院，之后数度入住该医院。9月1日至12月27日，她创作的小说《呼兰河传》在《星岛日报》连载。



1941年12月8日，日军从深圳南下进攻九龙。萧红和丈夫从九龙搬到香港岛，辗转入住告罗士打酒店，及在日军占领该酒店前逃出；25日，香港沦陷。萧红当时身患重病，在日军炮火下流离失所，至病情每况愈下，入住私家医院及接受手术，但病情未见好转。1942年1月18日入住玛丽医院，需插喉及无法说话，她亦仿佛知道自己时日无多，19日晚上写下「我将与蓝天碧水永处，留得半部『红楼』给别人写了……半生尽遭白眼、冷遇，身先死，不甘、不甘！」；22日早上，日军接管玛丽医院和法国医院，驱逐所有病人，她只可被转到法国医生在中环半山圣士提反女校开设的临时救护站，在兵荒马乱下，萧红得不到适切的治疗，很快就陷入昏迷，死在该临时救护站，才31岁。她嘱咐丈夫，希望死后可葬在鲁迅先生的墓旁，如不能，就埋在面向大海的地方。24日萧红的遗体被火化，端木蕻良把骨灰分成两份，一份埋葬在浅水湾一酒店前的花坛内面向大海（有传50年代已迁葬广州银河公墓）；另一份就埋在圣士提反女子中学校园山坡一伙大树下。



为纪念萧红，学校特别做了记录这件事的牌匾，竖在小径边的大树下。为香港抗日、文坛和该校一重要史迹。



何明新