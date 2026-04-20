KellyChu - 世界杯6月开波 答问题赢丰富礼品 星岛问卷调查了解外围赌博情况 | Executive日记

世界杯将于6月开锣，全城势掀起足球热潮。然而，每逢大型国际赛事举行，外围必然大张旗鼓吸客吸金，目标之一更包括未满18岁人士。为了解社会对外围赌博的关注，星岛新闻集团由4月20日至4月29日进行「港人参与外围赌博」问卷调查。



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大奖︰Dyson PencilWash直杆洗地机，价值$2990，名额2个。



二奖︰香港丽晶酒店双人自助餐餐饮券，价值$2000，名额5个。



三奖︰Adidas世界杯波衫（购物现金券），价值$699，名额10个。



四奖︰Xiaomi小米体脂计S400，价值$129，名额30个。



优异奖：Starbucks现金券$50，名额100个。



KellyChu

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