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KellyChu - 机场快线3大优惠陪你出行 港铁APP下月推「快抢」活动 | Executive日记

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14小時前
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　　复活节假期将至，相信唔少市民已安排好出游计划，港铁亦宣布推出机场快线3大复活节出行优惠，包括小童免费往返机场或博览馆、长者乐悠咭半价，以及团体票每人低至HK$42.5优惠。

　　即日起至5月3日，3至11岁持有效小童八达通之乘客，出入闸即可免费乘搭机场快线往返机场或博览馆，特别适合今个假期亲子出行，或到博览馆站欣赏精彩节目。同时间60岁或以上持有效乐悠咭嘅乘客，可享半价八达通车费优惠乘搭机场快线往返机场，亦可享免费港铁接驳服务。而团体票优惠价格则维持不变至8月31日，无论2人、3人或4人同行，只需一同前往机场快线客务中心（博览馆站除外）购票，即可享高达58折优惠。

　　机场快线将于下月连续4个星期三推出「1 MTR 分快抢」活动。MTR Mobile会员只需用1 MTR分，即可于MTR Mobile内兑换机场快线免费单程票或电子优惠券，开抢时间由中午12时至晚上11时59分（或换完即止）。

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