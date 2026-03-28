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KellyChu - 推《玛利欧》主题美食 角色匙扣接力登场 36蚊叹 「Big Mac」 麦当劳每份捐1蚊撑病童 | Executive日记

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KellyChu
1小時前
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　　香港麦当劳每一年度嘅Big Mac Big Heart捐款活动登场！周一起凡选购套餐优惠价$36巨无霸或脆鸡巨无霸套餐，麦当劳将捐出其中$1支持香港麦当劳叔叔之家慈善基金。另外随着《超级玛利欧银河大电影》即将上映，麦当劳不但于开心乐园餐推出全新《超级玛利欧银河大电影》匙扣玩具，更呈献一系列主题美食，让大家尽情投入电影世界！

　　姜涛@MIRROR 至今已连续4年担任香港麦当劳叔叔之家慈善大使，今年亦为大家带嚟套餐优惠价$36巨无霸或脆鸡巨无霸套餐，无论到餐厅柜台或自助点餐机点餐，以及经麦当劳App购买均能享受此优惠。麦当劳每售出一份巨无霸或脆鸡巨无霸套餐，都会捐出其中$1支持香港麦当劳叔叔之家慈善基金，呼吁大家同心支援病童家庭，共襄善举。

　　周一起，麦当劳亦会推出一系列《超级玛利欧银河大电影》主题美食，包括全新蘑菇酱，入口浓郁creamy，为经典麦乐鸡送上新惊喜；同样首次推出嘅星星薯饼及星星焦糖新地，前者香脆味美，加上星星造型特别可爱，打卡满分；后者以暖暖焦糖酱淋上经典幼滑新地，搭配星星脆脆，交织香脆甜蜜滋味。

　　《超级玛利欧银河大电影》一班深受欢迎角色亦等紧大家带返屋企。即日起麦当劳将轮流推出10款开心乐园餐匙扣玩具，打头阵嘅系两位主角－－玛利欧以招牌红蓝服饰亮相；路易吉则换上趣味十足青蛙造型；接力于周五现身嘅有碧姬公主及调皮反派角色库巴Jr.；包括奇诺比奥、罗洁塔公主、耀西及库巴等更多角色也将陆续登场。

KellyChu

全新星星薯饼周一登场。
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开心乐园餐玛利欧匙扣玩具。
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