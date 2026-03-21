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KellyChu - 港知名地标「花式」风情尽览 罗淑佩「花花衫」衬花展打卡 | Executive日记

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KellyChu
3小時前
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生活 专栏
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　　维园「花式」演绎香港魅力！康文署举办嘅香港花卉展览，昨日喺维园开幕，以「花语寻『香』－－ 细味城市特色」为主题，即日起至29日，展出约40万株缤纷花卉，当中包括4万株主题花紫罗兰，寓意香港兼具魅力与坚韧的独特气质。文体旅局局长罗淑佩，昨日更好应景咁穿上「花花衫」逛花展，仲亲身推介边度打卡最靓！

紫罗兰寓港魅力与坚韧

　　今年花展设有多个大型园林造景，以香港本土特色为主题，呈现各区特色景点。一入场，即可见「城乡风情」园圃，汇聚新界地标，如聚星楼同林村许愿树。想感受港岛同九龙嘅魅力？「港岛花径」有中环摩天轮、大坑舞火龙等你打卡；场内仲有「港饮港食」造景，以点心、奶茶等元素，呈现地道饮食文化。「九龙剪影汇繁花」就以狮子山为中心，汇聚尖沙咀钟楼、彩虹邨游乐场、九龙城寨同庙街等知名地标！喺「离岛文化传承之旅」，观众可以穿梭大澳棚屋、昂坪缆车同长洲包山，仲有中华白海豚陪你影相。

　　罗淑佩昨日亦把握机会，到花展打卡，更身穿色彩缤纷的花花图案衫，与郁金香花海合照留念，又同写生嘅小朋友交流，并大赞佢哋很有天份，当中许多人有成为天才小画家嘅潜质！

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罗淑佩身穿「花花衫」打卡。
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