郭志仁 - 如何让理想在IG开花 | 九宫格

打开社交媒体，如踏进一座不会凋谢的花影城市，人人手上都捧着一支支毛绒花，梨花淡白柳深青，历久常新，像艺术家CJ Hendry的爱情。



Henderson Land联乘CJ Hendry Flower Market，免费向公众开放，早已额满。CJ 的展览一向免费或低票价，希望拉近大众与艺术距离，与恒基地产理念相同，一拍即合，联手铺出一片艺术花海与民同乐，带来点点暖意及正能量，特别邀请160位儿童及长者作为贵宾率先入场。



八十后妈妈CJ与丈夫Lewis在大学相识，她成绩普通，却爱自学画画，另一半却是工程系高材生。毕业后，男友准备到纽约工作，CJ计划共同前往，相信那里有更大的艺术天空。两人都很务实，刚开始拍拖，不急于誓言，不谈长远，只以情侣身份由澳洲一起赴美。



像许多情侣一样，由挨开始。租金逼人，只好搬到布鲁克林区一个仓库。男友全职工作之余，仍陪她摸索创业，研究如何透过非传统渠道售卖作品。若你觉得怀才不遇，可以先努力，持续把作品放上社交媒体，CJ就是成功例子。CNN 曾为她做专访，标题是她如何透过Instagram赚取可观收入。终于挨出头，婚后两人一边照顾三个孩子，一边发展事业。



艺术与商业，向来可以同行。两年前出席康城影展，当地所有工程都暂时叫停，更以历年得奖影星照片做围封，连工程都成了活动一部分。同年中环码头附近沉闷的工程围板，也交给本地年轻艺术家赵绮婷与林雅仪，变成艺术长廊。



若你另一半有艺术天分，值得陪伴在旁悉心支持，让他/她慢慢扎根，开到大家都未曾想像的境界。



「油画绘一半，台词写不过半，完成将很美满，半途却放下没有管。」张敬轩 --《天才儿童1985》



郭志仁