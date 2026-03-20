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邓达智 - YouTuber | 智智乐GO

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邓达智
4小時前
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生活 专栏
內容

　　半退而不休，无奈面对时而世易变身太慢。

　　置身AI世道，除了人心难估难代替，根本毋须真人现身操作，世界走进同代人未必容易切入的科幻；两条路：1) 立地游山玩水去远（都不容易，世间净土所如无己），与世无争，做个不闻不问遗留在上世纪 90年代的「古人」。2) 享受网络与 AI 盛宴，走进2050年迅速到来的未来。

　　以为自己是个拒绝High Tech，或干脆是个 High Tech 白痴！

　　其实并不如此，眼见往昔自己心仪的文明与山水在公元二千年之后，AI出现之前，已被普世游客用经济效益粗暴地改编，战乱与政治局势混乱，无日无之产生大量难民环球乱窜；旧时代的游山玩水几乎再无意义。

家阵最心仪及已进行做个不问利益回报的YouTuber， 或等同价值的活动影片自媒体，将我思、我想、我见，以High Tech或比High Tech更前进的模式融入现实以外的新世界。

　　不能回望啦，旧世界已渐似被天火烧成盐柱的所多玛，在虚拟新世界里，人类大概活得更有意义！

　　今日选用的照片；十年前还是更早⋯⋯啊，1999年，老友记郭锦恩选择的结婚场地，意大利Toscana中古名城Siena城外修道院改建的温泉旅馆。中间得空，往城内绕城散步，那是少年时代开始，几乎每隔一年或两年必到的心仪之处，古城中间偌大广场，每年举办吸引游客万千，仿中古赛马的活动并非我的那杯茶；就爱平常闲日，来一杯咖啡或葡萄酒，离别人不会太近的空间；有人读书，有人聊天，更多人在谈情说爱。我爱乜事唔做少饮，就一两杯怡情半日安。徜徉在岁数肯定比自己更老的石春铺盖的广场，望天𥄫人，甚至小睡片刻，悉随尊便。

　　今天再来，想也不要想，就似京都；优雅中古景点早被人类无尽践踏，寿终正寝！作为一个 Visual 人，从绘画到观画，从电影铁粉到手持小巧录影仪器拍摄心仪短片，跟同道人分享，即是眼下最大的生趣意义。

邓达智

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2026-03-13 02:00 HKT
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