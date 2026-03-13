郭志仁 - 悉尼桥顶求婚 | 九宫格

求婚，可能是人生最舍得花心思编排的一次仪式，有人豪气得像拍一套电影，有人简单靠一句真心话。若要找最能安放「我愿意」的背景，悉尼歌剧院最合衬不过。



抵达悉尼的第一个午餐，选在歌剧院的餐厅Midden。餐厅主打以澳洲食材结合原住民传统。自以为入乡随俗，点了袋鼠扒与咸淡水盲𫚧Barramundi。同行澳洲朋友却笑说，不是每个澳洲人都吃袋鼠肉，他们就甚少碰。的确，其后在坎培拉及阿德莱德行程，也再没吃过袋鼠肉。所谓融入，有时只是旅客一厢情愿。



坐在餐厅户外座位，抬头便是悉尼海港大桥。有人形容钢铁拱桥像衣架，拉起城市两端。眼力好的话，还能看见桥上细小的人影在攀桥。



攀桥程序非常严谨，先做酒精呼气测试，午餐时只能忍住，虽然很想喝一杯Shiraz或Semillon。几乎所有随身物品都不能带上去，包括电话，眼镜要扣住安全绳，香口胶也不可以吃。规矩不难理解，人在桥上，脚下就是火车、汽车、单车与行人流动。



悉尼海港大桥于1932年通车。每一步，听着导赏员的解说，把悉尼的历史逐页翻开。不得不赞叹前人的远见，宁愿难一点，都要把桥建得够稳，足以承载所有交通，后来更加入观光攀桥。



行走其上，回望歌剧院与整个海港铺展（见图），也难怪许多人偏爱夜间攀桥，花数小时登上桥顶，向心仪对象求婚。若双方皆热爱冒险或艺术，确实浪漫。但求婚前务必深入了解对方喜好，因为不少女生，最怕在刚睡醒或跑马拉松时被求婚，素颜又衣着朴素，却瞬间在社交媒体曝光，给所有亲朋戚友点评。



「隆重已让我觉得疲累，宁静安稳够我所需。」容祖儿－－《小日子》



郭志仁