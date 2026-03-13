何明新 - 旧油麻地警署附近－－林则徐七败英军 | 猛料阿Sir讲古

「旧油麻地警署」开放与粉丝踏上香港经典警匪片的光影之旅和展览，大受欢迎，展示本地文化与历史底蕴是香港发展和与国家融合的重要方向，旧警署只是历史一小角，走入时光隧道该区是香港的源起，英国人发动「鸦片战争」的起点，改变了香港的命运，也对中国和世界带来深远的影响。



主人翁是国家英雄林则徐。清朝道光皇帝年间或之前，英国人在中国贩卖鸦片及传授国人吸鸦片之法，换取中国外销的茶叶、瓷器和丝绸等中国特产，引起很多社会问题，生产力的巨大破坏，扰乱社会秩序和损害大众健康等，也使大众辛苦赚来的白银大量流到毒贩之手，朝廷于1839年派遣他以钦差大臣官职到广东查禁英国人控制及勾连地下帮派和贪腐官员的鸦片贸易，他命令英国人控制的各国鸦片商交出烟土，并签署保证书不在中国贩卖鸦片，共缴获二万多箱，于6月在东莞虎门海滩当众销毁，著名的「虎门销烟」。英国人拒绝签署保证书，他于是下令英国鸦片船驶离广州及中国水域，鸦片船以避风为由转到香港岛（当时称为红香炉）中上环停靠，又非法登上九龙尖沙咀（当时称为大包米）一带补给食物等，也经常借酒闹事，7月7日有英国水手上岸买醉后，走入一间庙宇捣乱，村民阻止，期间尖沙咀村民林维喜被英军打伤，后伤重死亡。此凶案惊动林则徐，他要求英国驻华商务总监Chief Superintendent of the Trade of British Subjects in China义律Charles Elliot交出凶手受审，义律拒绝，急急在停泊于海港（今之维多利亚港）军舰上「开庭审讯」及判凶手立即送回英国了事，中英关系急转直下，成为第一次鸦片战争的导火线。



鸦片战争爆发前，中英已在香港发生了「九龙海战」和「官涌之战」，「官涌」是今天佐敦和油麻地一带的旧称，因官涌山得名，在佐敦道与柯士甸道之间，现仅存「官涌街」。1839年9月4日，义律未获中方批准指挥多艘英军船艇强行登上九龙官涌山进行补给，被清朝水师船阻止，英军向水师开枪，清水师船和九龙岸上炮台立即回击，打伤多名英军，义律也差点丧命；11月3至13日，英军十天内六度突袭，全被驻守的清军击退，英军炮艇和鸦片船逃回香港岛海面。在林则徐指挥下，在香港水域，七败英军。



何明新