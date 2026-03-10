KellyChu - 香港馆藏选粹特别邮品 「虚白斋藏品」3•24有售 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

延续「香港馆藏选粹」特别邮票系列，香港邮政发行以「虚白斋藏品」为题的特别邮票及相关邮品，展示「古文青生涯规划－－虚白斋藏中国书画选」展览的精选画作，尽显古代文人的书画风格及对艺术的追求。「虚白斋藏中国书画」是著名书画鉴藏家刘作筹的收藏品，主要涵盖明清至20世纪书画珍品。他在1989年将其收藏捐赠予香港艺术馆。

　　香港邮政以「虚白斋藏品」为题发行一套6枚邮票、两款邮票小型张及相关邮品，将于本月24日起在各邮政局及「邮购网」推出发售，同日亦会为所有正式首日封/纪念封/注明首日字样和本地地址的自制封，提供即时人手盖印服务。 

正式首日封今有得买

　　正式首日封今日起可以在全线邮政局和香港邮政网上购物平台「邮购网」买到。而贴有特别邮票的已盖销首日封及邮资已付图片卡（空邮邮资）只限在集邮局发售。

两款邮票小型张。
两款邮票小型张。
