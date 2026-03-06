张诺 - 黑柳彻子 | 任意行

与一位精神科医生朋友谈起如何照顾生性好动的孩子，她强调耐性与包容不可或缺。若父母总以责罚回应孩子的好奇与探索，孩子便难以明白行为界线何在，久之或对人际关系产生矛盾，既渴望连结，又因不安而逃避。友人补充，这类孩子往往聪颖独特，只要有适切引导，便可发挥潜能。



这番话令我想起日本国宝级节目主持人和作家黑柳彻子。儿时的她是个精力充沛、好奇心满溢的「麻烦」学生，因常打乱课堂秩序，最终被小学劝退。幸运的是，她有一位坚韧乐观的母亲，更遇上了改变她一生的教育家－－小林宗作。



母亲为她寻得小林校长创办的「巴学园」。校内没有僵化的课程表，孩子可从自己喜爱的科目学起。小林校长深信，每个孩子生来便拥有美好品质。他看到和接纳彻子的纯真与善良，常对她说：「你真是个好孩子。」这份无条件的信任，成为她一生自信的基石。



1981年，黑柳彻子写下《窗边的小豆豆》，记录在巴学园的自由成长。这本书不仅是童年回忆，更成为全球教育经典，后来改编为动画，触动无数人心。其后《小豆豆频道》等作品，坦率书写她成年后在职场屡屡碰壁、却始终勇于尝试的历程。这些文字呈现了一个在爱中成长的女性，如何在现实中跌撞却不曾迷失自我。



如今92岁的黑柳彻子，仍活跃如初。她长期担任联合国儿童基金会亲善大使，为战火中的孩童奔走。她的生命故事告诉我们，每个「不一样」的孩子，都需要一个看见他们独特个性的「巴学园」。



张诺